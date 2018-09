Hrvatska nije Ustavom zaštitila pravo građana na pitku vodu, je li to razlog za zabrinutost?

PORAZNA STATISTIKA

Polovica škola bez pitke vode

Gotovo polovica škola na svijetu nema pitku vodu, toalete i umivaonike za pranje ruku, stavljajući tako milijune djece u opasnost od raznih bolesti, priopćili su stručnjaci iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), upozoravajući da nedostatak čiste vode i sanitarnih objekata može uzrokovati dehidraciju, bolest, pa čak i smrt. No, mnoga su djeca prisiljena riskirati zdravlje kako bi sudjelovala u nastavi, prema izvješću koje je zajednički izradio UNICEF i WHO, prvo koje se posebno bavi školama.

Gotovo trećina osnovnih i srednjih škola nema sigurnu i pouzdanu opskrbu pitkom vodom, koja utječe na gotovo 570 milijuna djece. Gotovo 20 posto škola uopće nije imalo pitku vodu. Nešto više od trećine škola nije imalo odgovarajuće sanitarne čvorove, a jedna od pet osnovnih škola i jedna od osam srednjih škola nema nikakvih sanitarnih prostora.

Gotovo polovica nije imala odgovarajuće uvjete za pranje ruku, koji su neophodni za pomaganje u sprečavanju širenja infekcija i bolesti. Najgora je situacija u Subsaharskoj Africi, Istočnoj i Jugoistočnoj Aziji.