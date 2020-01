'Hrvatska neće postati ni Mađarska ni Poljska...Za Škoru je suviše konzervativna'

Dejan Jović, profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti i bivši savjetnik u Uredu predsjednika smatra da Hrvatska, smatra da barem u dogledno vrijeme, Hrvatska neće postati ni Mađarska ni Poljska. 'Hrvatska je suviše konzervativna za Miroslava Škoru, on je radikalna promjena hrvatskog političkog sistema, što ljudi očito ne žele', smatra

Na pitanje je li ovo uvod u veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a, Jović odgovara: 'Ona nije nužna u nekom formalnom smislu jer i ljevica i desnica imaju neki udio u vladajućoj strukturi. HDZ još uvijek ima prilično stabilnu većinu. HDZ je napravio jedan iskorak prema centru i ljevici kad je pozvao HNS i zadržao manjine, prije svega SDSS, uz sebe - iako su oba poteza bila prilično nepopularna u široj javnosti, a možda čak i naštetila samom HDZ-u'.

'Zadaća Andreja Plenkovića, kako je ja vidim, je da ponovno uspostavi centar u hrvatskoj politici. Ovi izbori su važan korak naprijed. Paradoksalno je da, što više on uspostavlja centar, to je pozicija njegove partije, HDZ-a, sve više u pitanju. HDZ je dosad više bio stranka desnice, nego desnog centra. On istovremeno može biti zadovoljan svojom uspjehom, rekonstrukcijom centra, ali i zabrinut zbog pozicije svoje stranke', analizira Jović.