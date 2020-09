Hrvati iz Izraela o potpunom lockdownu: 'Ovo je besmisleno, od petka se ne smijemo udaljiti 500 metara od kuće'

Još se oporavljaju od prve karantene, a sad ulaze u drugu. Izrael od petka kreće u lockdown koji će trajati tri tjedna. I to baš za vrijeme blagdana, priča Hrvatica koja živi u Tel Avivu za RTL

'Kažu da bolnice uopće nisu pred pucanjem, da oni to mogu riješiti, da mogu tretirati sve pacijente. Oni to nazivaju epidemijom testiranja. Napravili su tri milijuna testova, a pozitivno je 162 tisuće, umrlo je oko 1000 ljudi, dakle smrtnost je 0,7 posto. Kažu da locdkown nije dobar za ekonomiju i nije dobar za zdravlje'', govori Aurelija Rosenzweig iz Jeruzualema.

'Ja ovdje živim na 10 minuta hoda od premijerove rezidencije i čujem kad god su prosvjedi. Nekad odem prošetati psa tamo, prosvjedi su svaki dan. Ako ne smijete ići u kafiće i klubove, a smijete ići na prosvjede pa ljudi idu. Bila sam jednom, pa to vam izgleda kao jedan veliki party', kaže Rosenzweig.

U Britaniji na okupu najviše šestero ljudi

Partija nema ni u Velikoj Britaniji - tamo na okupu smije biti najviše šestero ljudi. 'Uvodimo pravilo šestorke. Ne smijete se družiti s više od šest ljudi, ako to učinite kršite zakon'', poručio je premijer Boris Johnson. To vrijedi i za kućne zabave - tko pozove sedmog - bit će kažnjen. 'Početna kazna je 100 funti, svaki sljedeći prekršaj ona se dupla. Maksimalna kazna može biti 3200 funti što su ogromni novci', kaže Vice Prgin iz Londona. On radi u pubu u kojem će se po novom gosti morati registrirati QR i ostaviti svoje podatke u slučaju da u lokalu izbije zaraza. Maske za sada nisu obavezne.