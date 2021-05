Horvat: Tranzicija na niskougljični razvoj povećat će broj zaposlenih do 100 tisuća

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat rekao je u petak u Saboru da će tranzicija na niskougljični razvoj pozitivno utjecati na niz makroekonomskih pokazatelja, a među ostalim do 2030. broj zapslenih povećati između 50 i 100 tisuća.

Predstavljajući prijedlog Strategije niskougljičnog razvoja Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050., Horvat je istaknuo da je u strategiji odabrano oko stotinu mjera koje se mogu primijeniti za smanjenje emisija u različitim sektorima.

"Analiza pokazuje da bi provedba mjera povoljno djelovala na niz makroekonomskih pokazatelja, porast BDP-a između 2,5 i 3 posto godišnje odnosno oko 11 milijarda kuna godišnje, povećanje broja zaposlenih između 50 i 100 tisuća do 2030., porast prihoda od poreza za oko 1,6 milijardi kuna godišnje”, rekao je Horvat.

Procjenjuje se da će za tranziciju prema niskougljičnom razvoju trebati od 39 do 66 milijarda kuna u razdoblju od 2021. do 2030. , odnosno od 107 do 168 milijarde kuna u razdoblju od 2031. do 2050.