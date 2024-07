Helikopteri hitne službe u punom pogonu: Sletjeli na plažu i na Jadransku magistralu

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Senka Kajčić rekla je da je uspostavom HHMS-a potvrđena veća dostupnost liječnika i hitne medicinske službe u Primorsko-goranskoj i u susjednim županijama. O pozitivnom učinku, kaže, govori i to da je vrijeme potrebno za prijevoz i zbrinjavanje pacijenta puno kraće, o čemu svjedoči i iskustvo riječkog tima pri intervenciji na Unijama.

"Od poziva u medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu do dolaska tima HHMS-a do pacijenta je trebalo 39 minuta, što je ranije, uz sav trud svih uključenih, bilo neizvedivo“, kazala je je Senka Kajčić. Dodala je da je cijela intervencija, u kojoj je tim HHMS-a došao do pacijenta, pregledao ga i prevezao u Rijeku te predao kopnenom timu koji ga je dovezao do bolnice trajala sat i 45 minuta, a ranije bi za takvu intervenciju trebalo najmanje četiri do pet sati.