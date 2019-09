HAK: Zbog jakog vjetra od Kikovice do Delnica samo osobna vozila

Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK)

Zabrana zbog vjetra za I. skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle je na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga, na autocesti A7 Draga-Šmrika. Zabrana zbog vjetra za I. i II. skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom) je na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Gorskom kotaru i Lici. Mogući su odroni. U priobalju puše bura, povremeno sa olujnim udarima. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na pojedinim dionicama autocesta te državnih i ostalih cesta u tijeku su radovi. Zbog privremene regulacije prometa i suženog kolnika povremeno se vozi usporeno, u koloni, pa vozače pozivaju na dodatni oprez i strpljenje.

Od 23. rujna u 12 sati do 23. studenog u 12 sati, zbog izgradnje rotora Svetoj Nedelia zatvara se čvor Sveta Nedelja na autocesti A3 Bregana-Lipovac. Promet će se sa čvora Sveta Nedelja presumjeriti na čvor Bobovica, a iz smjera Zagreba na izlazni krak čvora Jankomir za Rakitje/Kerestinec.

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, do 27. rujna, od 22 sata do 6 sati ujutro zatvarat će se pojedine dionice, zbog pregleda tunela, a danas je zatvorena dionica od čvora Ravna Gora do čvora Delnice – smjer Rijeka.

Zbog radova na GP Goričan tranzitni teretni promet preusmjerava se preko čvora Goričan i dalje obilaznim pravcem na stari GP Goričan (obilazni pravac: čvor Goričan-ŽC2026-DC3-stari GP Goričan), a radovi traju do 15. studenoga.

U pomorskom prometu nema poteškoća.