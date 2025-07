HAK: Pojačan promet, na dionici A1 Zagreb- Macelj kolona četiri kilometra

Večeras od 22 sata do 5 sati zbog redovitog održavanja bit će zatvorena državna cesta DC553 Naklice-Omiš (omiška obilaznica). Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će u subotu od 04:00 do 14:00 sati i nedjelju od 12 do 23 sata.

Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.

Liniju 409 Zadar - Preko danas obavlja m/t Mate Balota s carinskog veza br.1 do 9,30 sati, od 11,30 do 16,45 sati preuzima b/p Dora s veza br. 5, a od 18,15 do 22,15 sati nastavlja m/t Mate Balota s carinskog veza br. 1.