U New Yorku, jednoj od najviše pogođenih država SAD-a u pandemiji koronavirusa, moglo bi se krenuti s ublažavanjem mjera 15. svibnja, rekao je u nedjelju guverner Andrew Cuomo nakon što je u toj državi nastavio padati broj dnevnih smrtnih slučajeva. U posljednja 24 sata umrlo je 367 ljudi, što Cuomo opisuje "strašnim", ali to je najmanja brojka u više tjedana. New York ima skoro 17.000 mrtvih.

Guverner kaže da bi se u određenim "niskorizičnim" područjima izvan grada New Yorka 15. svibnja mogli pokrenuti građevinski poslovi i proizvodnja. "Otvarat ćemo se u fazama", rekao je Cuomo. "Poduzeti akciju i promatrati", pojašnjava. Vlasti će popuštati s mjerama svaka dva tjedna. Bilo koji znak ponovnog širenja koronavirusa vodit će do novih mjera. Cuomo je upozorio da država može izgubiti sve što je postigla u nekoliko dana "ako ne budemo oprezni".