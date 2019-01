Gust snijeg pao u Zagrebu i zatrpao društvene mreže

U Zagrebu je tijekom večeri počeo padati snijeg, ali je nakon svega petnaestak minuta prestao. No, napalo ga je dovoljno za prve fotografije s prozora stanova i kuća koje su preplavile društvene mreže

Na Jadranu će umjerena i jaka bura s olujnim udarima postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -7 do -2, na Jadranu od -2 do 2, a najviša dnevna od -2 do 3, na Jadranu između 1 i 5 °C.