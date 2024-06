Gubi li Domovinski pokret konce? Analitičar: 'HDZ je započeo s asimilacijom'

'Pri tome se Dabro kako-tako nosi s time, na miran način prihvaća to, dok je Bartulica ušao u rat s medijima te je sam po sebi dobro prošao na izborima jer je glasačko tijelo DP-a djelomično takvo da smatra da su mediji masovnog komuniciranja nešto što je protiv njih, protiv DP-a, slično kao Trumpovi glasači u Americi', ocjenjuje Rimac i dodaje da je demonizacija svih medija način obrane od pogrešaka nekih političara, što može proći jedino kod onih koji vjeruju u teorije zavjere, a to su manje-više ekstremno desni glasači.

'Pri tome je u paketu dobio neke druge karakteristike, vozača koji ima određene probleme sa zakonom i vrlo sumnjivo okruženje koje ga je pratilo. Ono što mediji nisu komentirali to je da je Bartulica s tom pratnjom ušao u prostor koji je zakupio DP kao da se tim tjelohraniteljima brani i od DP-a. Na snimkama se moglo primijetiti da ga vozač koji ga dovozi i odvozi te ekipa koja ga smješta u Ferrari prate cijelo vrijeme u hotelu, u kojem su bili samo članovi Domovinskog pokreta jer su zakupili taj prostor. Dakle ta provokacija ima više konotacija, između ostaloga da je taj milje koji ga je pratio ujedno prijetnja medijima koje Bartulica napada i spominje kao neprijateljske, o čemu se tu zapravo radi', secirao je situaciju Rimac te ističe da sve to izgleda jako čudno.

'Što se tiče Ferrarija, tu večer nisam planirao doći na taj način, to je nastalo kao spontana ideja, sad mi je žao što je nastao loš dojam i ako su ljudi to krivo shvatili ili su povrijeđeni, žao mi je. U trenutku slavlja prosudba mi nije bila kao inače. Ali način na koji se sa mnom pokušava brisati pod... određeni krugovi su me pokušali eliminirati iz javnog prostora', rekao je Bartulica za Novu TV, a na pitanje znači li to da se ispričava za vožnju Ferrarijem odgovorio je sljedeće:

'Reći ću ovako, na neki način poruka s Ferrarijem je bila ta da nisam tu da se dodvoravam određenim medijskim krugovima, nego biračima. Svjestan sam okruženja, određena šteta je nastala, reći ću i svojim stranačkim kolegama da razumijem situaciju, međutim politika je timski sport, DP je cijelo vrijeme izložen paljbi, smetamo mnogima i nema govora o nekakvom raskolu.'

Rimac kaže da to što je rekao Bartulica nije nikakva isprika.

'Nitko živ nije dobio jasne odgovore na postavljena pitanja, tako da je ta isprika u stilu 'žao mi je što ste vi to krivo shvatili', a ne 'žao mi je što sam to napravio'. Ne može se to smatrati isprikom, već tjeranjem svoje priče i sad su opet vjerojatno mediji krivi što su to pogrešno izvrgli - jer zašto se netko ne bi vozio u Ferrariju', poručio je Rimac.

Malo u sjeni problema s Bartulicom prošla je vrlo važna politička odluka koja se tiče Domovinskog pokreta. Jedan od glavnih uvjeta za koaliciju s HDZ-om bilo je potpuno micanje SDSS-a iz svih struktura vlasti. Na kraju su ipak popustili i Pupovac će biti izglasan u kvoti većine za šefa saborskog Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine.