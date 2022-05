Grbin o inflaciji, Milanoviću i referendumu: Imam osjećaj da se Ustavni sud bavio zaštitom lika i djela velikog vođe Andreja Plenkovića

Peđa Grbin (SDP) u utorak je najavio kako će njegova stranka u narednim danima predstaviti niz rješenja kojima bi građanima pomogli da se nose s ogromnom inflacijom te pozvao Vladu da reagira odmah jer će brojni ljudi zbog pada standarda završiti u siromaštvu

„ Inflacija u travnju je bila 9,4 posto i to je strašna brojka koja poziva na akciju. Vlada je paket pomoći građanima objavila prije tri mjeseca, a u međuvremenu je inflacija narasla i vrijeme je da se pokrenemo s mrtve točke i krenemo s novim paketom mjera", rekao je Grbin na konferenciji za novinare.

No, istaknuo je, sve to neće biti dovoljno ako ne djelujemo odmah te najavio da će SDP u narednim danima predstaviti brojne mjere koje mogu pomoći građanima.

"Ne budemo li reagirali odmah, standard naših građana će se srozati na stanje koje nitko ne želi i brojni ljudi će završiti u siromaštvu", poručio je.

Zamoljen da komentira izjavu predsjednika Zorana Milanovića da "treba ukinuti Ustavni sud", Grbin je ocijenio da se Ustavni sud u odlučivanju o dvjema Mostovim referendumskim inicijativama nije vodio pravnim argumentima.

Grbin: Ne treba nam Ustavni sud koji se bavi zaštitom lika i djela Andreja Plenkovića

„Imam osjećaj da se Ustavni sud bavio zaštitom lika i djela velikog vođe Andreja Plenkovića, umjesto da se posluži argumentima,i to nije dobro. Naravno da onda Ustavni sud otvara pitanje treba li nam ovakav Ustavni sud. Ovakav, na način kako je jučer odlučio, ne treba nam”, poručio je Grbin.

No, dodao je, prije nego što počnemo govoriti o ukidanju Ustavnog suda, treba vidjeti na koji način možemo popraviti njegovo odlučivanje. Pozvao je da se sve rasprave, koje se vode na Ustavnom sudu, učine javnim, što Ustavni zakon o Ustavnom sudu omogućuje.

"Tada bismo vidjeli kako neki suci dolaze do odluka pa bi se onda možda i postidjeli prije nego što bi dignuli ruku za ovako skandaloznu odluku", smatra Grbin, istaknuvši da su brojni ustavni stručnjaci zgroženi jučerašnjom objavom.

„Ustavni sud je građane koji su potpisali referendumsku inicijativu proglasio budalama i naravno da je time sam otvorio vrata raspravi treba li nam Ustavni sud ili ne”, kazao je Grbin.

Nije htio komentirati da odluke, među ostalima, donose i nekadašnji bivši SDP-ovi visoki dužnosnici, poput Josipa Leke, koji je bio i predsjednik Sabora, rekavši da ne želi govoriti o pojedincima nego o odlukama i njihovim obrazloženjima. Drugi razlog što ne mogu o tome govoriti jest, što ne bih mogao biti pristojan, dodao je.

„Nepristojan neću biti, ali direktan hoću i želim reći da ne razumijem one ustavne suce koji su digli ruku za to da se ne može raspisati referendum o promjeni Ustava, za koji su sami utvrdili da ne bi bio protuustavan”, ustvrdio je Grbin te dodao kako mu nije jasno da oni koji su glasali za to imaju pravo nazivati se pravnicima, bez obzira na ime, prezime i bivšu političku pripadnost.

Pritiskom na pravosuđe nazvao je jučerašnji poziv premijera Plenkovića glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek da ne sluša predsjednikovo huškanje na ministra Marija Banožića, što je, napominje, gotovo identično onom kad je imao presicu s Dinkom Cvitanom ili kada je Hrvoj Šipek pozvana u Vladu, prije nego što se prijavila za glavnu državnu odvjetnicu.

To što je Plenković jučer napravio je pritisak na pravosuđe i pokušaj pritiska na odluke DORH-a, zaključio je Grbin.

Dodao je i da u SDP-u razgovaraju o vraćanju pobačaja u Ustav i da su na stolu dvije opcije – kroz Sabor ili putem referenduma, s time da je, napomenuo je, potonji izgledniji zbog većine u Saboru.