Grbin: Hrvatska bi trebala prihvatiti pomoć u nadzoru šengenske granice

Na upit novinara je li to početak kraja Schengena, Grbin drži da to bilo "prejako reći", jer su u vrijeme covid krize kontrole bile daleko strožije.

"Ne želimo vjerovati da je to kraj Schengena i Europska unija mora shvatit da se države na vanjskim granicama s tim problemom ne mogu same nositi", naglasio je.

Grbin je također rekao kako treba razlikovati ilegalne od legalnih migracija te podsjetio da u Hrvatsku deseci tisuća migranata ulaze legalno radi posla.

Oni ljudi koji dolaze putem kriminalnih mreža je nešto što treba spriječiti i protiv toga se treba boriti. Potpuno je neprihvatljivo da se svakog migranta izjednači s teroristom, rekao je Grbin ustvrdivši da terorizam ima ime i prezime i da se ne smije dopustiti da se cijele skupine ljudi etiketiraju na taj način što su i u Hrvatskoj neki počeli činiti.

Kampanja, izbori i donacije

Upitan očekuju li potporu predsjednika Republike Zorana Milanovića u predizbornoj kampanji, predsjednik SDP-a Grbin je naveo kako je Predsjednik prema Ustavu neovisan i ne bi se trebao miješati u političke kampanje; tako da ne samo da ne očekujemo njegovu potporu, nego sam siguran da to neće raditi, jer on to ne smije, dodao je.

Odnos s Milanovićem ocijenio je dobrim i da predsjednik RH vuče dobre poteze. Podržat ću ga, ako se odluči ponovno kandidirati, kao uostalom i SDP, a on će o tome sam odlučiti, rekao je.

Na pitanje o financiranju predizborne kampanje SDP-a, budući je Mostovac Marin Miletić na YouTubeu pozvao građane da doniraju novac za njegovu kampanju, Grbin je rekao da se SDP, kao i druge političke stranke, financira iz zakonom predviđenih izvora, odnosno iz proračuna, članarine te donacija.

"To će tako biti i na predstojećim parlamentarnim izborima, no SDP to zasigurno neće činiti na način kao je to najavio Miletić. Taj novac se troši u kampanji sukladno zakonu za predviđena i dopuštena oglašavanja", dodao je Grbin.