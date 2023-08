Gradonačelnik Dubrovnika osudio napad djelatnika resorta na Igora Legaza

Legaz, predsjednik udruge Divlja liga vaterpolo, u srijedu, 23. kolovoza je, uz podršku građana, prepilio ogradu i srušio dio zida kraj Ville Elite , koja je u vlasništvu tvrtke Royal Hotels Resort, kako bi omogućiti siguran prolaz građanima, kupačima do mora i plaže.

No, akcija nije prošla mirno. Došlo je do naguravanja i verbalnog sukoba s djelatnicima Resorta, što su zabilježile novinarske kamere. Direktor Royal Dubrovnik Resort & Hotels i njegovi zaposlenici više su puta Legazu isključivali kabel od pile, no u tome su ih spriječili građani koji su pomagali u akciji.

Novi incident u Dubrovniku dogodio se jučer pred kamerama HTV-a, kada je na Legaza fizički nasrnuo djelatnik tvrtke Royal Resort i prijetio mu. Takvo ponašanje djelatnika tvrtke Royal Resort osudio je danas dubrovački gradonačelnik Mato Franković.