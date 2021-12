Gotovo je: Gradska skupština Zagreba ukinula mjeru 'roditelj odgojitelj'

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su većinom glasova prihvatili izmjenu odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja kojom se ona ukida onima kojima je dijete navršilo sedam godina, a onima s djetetom mlađim od sedam godina, smanjuje se na 1000 kuna od 1. svibnja.

Izmjena odluke izazvala je i veliko protivljenje korisnika mjere roditelj odgojitelj - njih 5793 i 20.000 njihove djece. Njihovi predstavnici su i danas od osam sati ujutro pa do večernjih sati prosvjedovali pred Gradskom skupštinom, bili su i u Vijećnici gdje se održavala sjednica, a ponovno su bili primljeni i na razgovor s gradonačelnikom Tomislavovom Tomaševićem i predsjednikom Gradske skupštine Joškom Klisovićem.

Oporbeni zastupnici iz klubova Mosta, HDZ-a i HSLS-a, Domovinskog pokreta i Zelene liste upozoravali su da je takva izmjena odluke protuzakonita te da će izazvati tužbe korisnika. Istaknuli su da će neki od roditelja odgojitelja postati socijalni slučajevi, da ima teških sudbina, teško će se majke moći zaposliti, da će biti veliki problem sa smještajem djece u vrtiće i u dnevne boravke, jer za to nema kapaciteta. Također, nisu se složili da ta mjera nije polučila demografski učinak, kako to tvrde vladajući, a sporno im je i što stručnjaci, demografi nisu radili analizu te mjere. Na sjednici nije prihvaćen niti jedan oporbeni amandman, a nije prihvaćen ni Mostov prijedlog izmjena i dopuna odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja.

Goluža: Tko će odgovarati ako Grad Zagreb bude morao isplaćivati odštete

"Tko će biti odgovoran ako Grad Zagreb bude morao isplaćivati enormne financijske odštete korisnicima ove mjere, koje će biti uvećane za kamate, a s obzirom na to da se radi o visokim iznosima kamate će biti ogromne i sudske troškove. Gradonačelnik Tomašević koji je to predložio ili će to biti predsjednik Skupštine Klisović koji je dozvolio da potencijalno protuustavna, dvostruko protuzakonita, protustatutarna mjera dođe na dnevni red", upitao je nestranački zastupnik iz Kluba Mosta Trpimir Goluža.

"Mislim da će na kraju biti odgovoran Tomašević i da će tu odgovornost platiti ne samo političkom cijenom. Javno poručujem roditeljima odgojiteljima koji su danas pretvoreni u građane drugog reda da će imati moju punu podršku u nastojanju istjerivanja pravde za sebe i svoje obitelji", poručio je.

"Vi mjeru ukidate, a ne revidirate. Ako je to tako dobro, ako im otvarate vrtiće koje nemate, ako ih opskrbljujete odgajateljicama koje nemate zašto su onda prosvjedovali, a koliko čujem najavljuje se i šator", istaknuo je HDZ-ov potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman.