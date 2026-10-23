Gori Hitlerovo Orlovo gnijezdo u Bavarskoj, sumnja se da je požar podmetnut

U petak kasno navečer izbio je veliki požar u Kehlsteinhausu, poznatijem kao Orlovo gniezdo u Berchtesgadenu, u Bavarskoj. Riječ je zdanju izgrađenom 1938. godine za sastanke i primanje gostiju nacističkog vodstva

Hitne službe su na terenu, te je gašenje požara u tijeku. Pristup vatrogascima je otežan, a prema prvim informacijama trenutku požara nitko nije bio u zgradi, javlja bayernwelle.de. Uhićen motociklist Glasnogovornik policije u Berchtesgadenu rekao je za BILD: ‘Kehlsteinhaus je u cijelosti zahvaćen plamenom, a vatrogasci su na velikoj intervenciji. Sumnja se na podmetanje požara.’

Prema riječima policijskog glasnogovornika, policajci su na putu prema mjestu požara susreli motociklista koji im je dolazio ususret. Obavijestili su vatrogasce koji su bili iza njih, a policija je zaustavila muškarca. ‘Uhićen je’, potvrdio je glasnogovornik za BILD. Još nije poznato je li motociklist doista povezan s požarom.Uzrok požara za sada nije poznat. Neukrznuto preživjelo Drugi svjetski rat Orlovo gnijezdo, smješteno na vrhu Kehlstein, na visini od oko 1834 metra, iznad bavarskog mjesta Berchtesgaden u Njemačkoj.

Orlovo gnijezdo nalazi se na 1834 metra nadmorske visine iznad Berchtesgadena i jedno je od najpopularnijih odredišta u regiji. Izgrađen je 1937. i 1938. godine kao reprezentativna čajana za Adolfa Hitlera, koji ga je, međutim, rijetko posjećivao. Zgrada je trebala impresionirati i strane goste te diplomate. Kehlsteinhaus uglavnom je neoštećen preživio Drugi svjetski rat. Od 1952. koristi se kao planinsko svratište, a danas je u vlasništvu Savezne zemlje Bavarske. U njemu je postavljena izložba o povijesti lokacije i njezinoj povezanosti s nacističkim režimom. Danas je ondje planinski restoran, a posjetitelji do zgrade stižu posebnim autobusom i dizalom kroz stijenu.

Hitler’s Eagle’s Nest (Kehlsteinhaus) in Berchtesgaden is burning. https://t.co/Y8CNOuzwCM — Andreas Alm (@AndreasAlm9) October 23, 2026