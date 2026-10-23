Kehlsteinhaus

Gori Hitlerovo Orlovo gnijezdo u Bavarskoj, sumnja se da je požar podmetnut

V. B.

23.10.2026 u 23:37

Orlovo gnijezdo
Orlovo gnijezdo Izvor: Profimedia / Autor: ALLSTAR TRAVEL, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia/Screenshot X
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U petak kasno navečer izbio je veliki požar u Kehlsteinhausu, poznatijem kao Orlovo gniezdo u Berchtesgadenu, u Bavarskoj. Riječ je zdanju izgrađenom 1938. godine za sastanke i primanje gostiju nacističkog vodstva

Hitne službe su na terenu, te je gašenje požara u tijeku. Pristup vatrogascima je otežan, a prema prvim informacijama trenutku požara nitko nije bio u zgradi, javlja bayernwelle.de.

Uhićen motociklist

Glasnogovornik policije u Berchtesgadenu rekao je za BILD: ‘Kehlsteinhaus je u cijelosti zahvaćen plamenom, a vatrogasci su na velikoj intervenciji. Sumnja se na podmetanje požara.’

Orlovo gnijezdo
Orlovo gnijezdo Izvor: Profimedia / Autor: ALLSTAR TRAVEL, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Prema riječima policijskog glasnogovornika, policajci su na putu prema mjestu požara susreli motociklista koji im je dolazio ususret. Obavijestili su vatrogasce koji su bili iza njih, a policija je zaustavila muškarca. ‘Uhićen je’, potvrdio je glasnogovornik za BILD. Još nije poznato je li motociklist doista povezan s požarom.Uzrok požara za sada nije poznat.

Neukrznuto preživjelo Drugi svjetski rat

Orlovo gnijezdo, smješteno na vrhu Kehlstein, na visini od oko 1834 metra, iznad bavarskog mjesta Berchtesgaden u Njemačkoj.

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Orlovo gnijezdo nalazi se na 1834 metra nadmorske visine iznad Berchtesgadena i jedno je od najpopularnijih odredišta u regiji. Izgrađen je 1937. i 1938. godine kao reprezentativna čajana za Adolfa Hitlera, koji ga je, međutim, rijetko posjećivao. Zgrada je trebala impresionirati i strane goste te diplomate.

Kehlsteinhaus uglavnom je neoštećen preživio Drugi svjetski rat. Od 1952. koristi se kao planinsko svratište, a danas je u vlasništvu Savezne zemlje Bavarske. U njemu je postavljena izložba o povijesti lokacije i njezinoj povezanosti s nacističkim režimom.

Danas je ondje planinski restoran, a posjetitelji do zgrade stižu posebnim autobusom i dizalom kroz stijenu.

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