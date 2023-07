Gore nego Splitu. Mallorcu osvojili partijaneri: Smrdi na urin, pivo, ulje za pomfrit...

Zloglasna party-zona, koja se nalazi nekoliko kilometara izvan glavnog grada na otoku, ovih je dana ponovno čvrsto u rukama turista partijanera. Kao i inače, s prvim danima ljeta ovamo dolaze prije svih njemački nogometni timovi iz amaterskih liga, skupine žena u potrazi za zabavom i ljubitelji alkohola. Ali Playa de Palma je u ovo doba godine destinacija broj jedan i za desetke tisuća španjolskih maturanata s kopnenog dijela zemlje, koji na odgovarajući način žele proslaviti kraj školovanja. Na promenadi uz plažu dugu više od pet kilometara na njih čekaju mnogobrojni barovi i disco-klubovi, piše Deutsche Welle.

"Problem je to što ljudi partijaju na ulici", kaže Juan Miguel Ferrer. "To je ono što stvara probleme." Ferrer je gastronom, 2015. je utemeljio Inicijativu Palma Beach, njezin cilj je ovu turističku zonu pretvoriti u kvalitetnu destinaciju. "Da se ljudi zabavljaju, da uživaju, to sve uopće nije nikakav problem", kaže on: "Ali molim ne na ulici."