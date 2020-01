Glasovac: Očito popušta izolacija na živcima u stožeru Kolinde Grabar Kitarović

'Mene ovo nažalost više ne iznenađuje, jer ova kampanja jest skandalozna, a dosta je vezano uz kontroverznu kandidatkinju HDZ-a', komentirala je incident između Zorana Milanovića i savjetnika predsjednice Tomislava Madžara SDP-ova saborska zastupnica Sabina Glasovac

'Očito ili popušta izolacija na živcima u stožeru Kolinde Grabar Kitarovi ć i ljudi koji su uz nju usko vezani, ili je ono što se pojavilo u medijima kao informacija, da je ovo naručeni pokušaj provokacija na hodnicima HRT-a upravo pred kamerama, ne bi li se pokušalo destabilizirati Zorana Milanovića i dovesti ga u situaciju da se nalijepi na tu udicu savjetnika gospođe Kitarović. Ako je tomu tako, ako im je to bio plan i ovaj put se pokazala točnom ona narodna poslovica tko pod drugim jamu kopa - sam u nju pada i ovo je zapravo naštetilo samoj kandidatkinji HDZ-a', rekla je Sabina Glasovac koja je kritizirala i ponašanje aktualne predsjednice rekavši kako ako želite biti predsjednik, najmanje što možete tražiti od sebe i suradnika je da budete odgovorni, trezveni, mudri te pokažete dostojanstovo i državnički stav.

'Mene to ne čudi, to nepostojanje trezvenosti određenih savjetnika, jer smo vidjeli nekolicinu nepredvidivog ponašanja same predsjednice, što si jedan državnik ne bi trebao ni smio dozovliti, jer kako drugačije objasniti pjevanje i teturanje po Kninu, govor u Osijeku, ljubljenje francuskog pehara, upadanje u svlačionice. Predsjednik mora biti psihički stabilna osoba, nisam za postavljanje dijagnoze, ali moramo se zapitati što se ovdje događa, je li ta osoba psihički stabilna', rekla je Glasovac za N1.