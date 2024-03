Glasovac o iznenađujućoj odluci Milanovića: 'On je cijelo vrijeme bdio nad Ustavom'

'Sad smo došli do trenutka da će se sutra na Glavnom odboru predstaviti 10 ljudi, prvih na listama, koji će nositi - nadam se - pobjedu na izborima. Jedan od tih u prvoj izbornoj jedinici bit će nestranaki kandidat Zoran Milanović .', kaže.

Glasovac napominje kako je ovo presudan trenutak za Hrvatsku te da će 'okupiti sve zdrave snage u zemlji koji žele ponuditi nadu, perspektivu i bolji život'.

'To s HDZ-om neće biti moguće', poručila je.

Na novinarski upit je li se Grbin žrtvovao za viši cilj, Glasovac odgovara: 'Grbin je vođa SDP-a i predsjednik stranke, to će biti i dalje, sve ovo vrijeme pokazao je odgovornost da okupi što je moguće širu koaliciju koja može Hrvatskoj ponuditi - ne samo pobjedu zajedno s građanima - nego programe i potpuni preobražaj onoga čemu svjedočimo prethodnih osam godina.'

Smatra kako Milanović ovim potezom 'nije napravio ništa ni narušio Ustav'.

Na pitanje boji li se da bi Ustavni sud mogao srušiti kandidaturu, Glasovac kaže: 'Ne bojimo se ničega. On je cijelo vrijeme bdio nad Ustavom, trudio se štititi ustavne vrednote i nije on to napravio u neskladu s Ustavom'.