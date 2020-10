Fuchs presjekao: Ne vidim smisao u tome da se zatvaraju škole, dok je sve ostalo otvoreno

U samoizolaciji je trenutačno 26.730 osoba, među kojima 10 i pol tisuća djece. Pozitivno je malo više od tisuću djece te 200 djelatnika škole. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs ističe da škole nisu žarišta te da nema potrebe za nastavom na daljinu

To je, dodaje, pokazalo iskustvo iz prošle školske godine kad je djeci nedostajala interakcija s učiteljima.

Ravnatelj OŠ Granešina Marijan Vulić smatra kako bi u Zagrebu škole trebale prijeći na C model, barem dva tjedna dok se situacija ne stabilizira.

Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja poručuje kako treba pratiti trendove idućih dana i odluku svakako donijeti prije jesenskih praznika koji su u ponedjeljak i utorak.

Pratili su i u splitskoj gimnaziji razvoj situacije s pozitivnim učenicima, ali i druženjima te zajedno s epidemiolozima odlučili jednu smjenu poslati kući da nastavu prate online. 'Odluku smo donijeli kad smo vidjeli smo da se interakcija ne zadržava samo u jednom razredu', upozorava ravnateljica 3. gimnazije Split Deana Bokšić.

'Online nastava imala bi smisla kad se učenici ne bi nastavili družiti. Ako bi se družili i 'onlie' nastavu shvatili samo kao razlog za nedolazak u školu, onda je pitanje ima li to smisla', smatra ravnateljica 3. gimnazije Split Deana Bokšić.

Ministar dodaje, ako pošaljemo djecu kući, oni nisu u samoizolaciji, oni imaju slobodu kretanja: 'Oni će se posjećivati i družiti. I to je argument zašto proglašavanje zatvaranje škola na 2 tjedna bez da se sve zatvori ne govori u prilog tome da se to treba napraviti'. Dakle, završava Radovan Fuchs - donese li Nacionalni stožer odluku o lockdownu- tada škole prelaze na model C ili nastavu na daljinu.