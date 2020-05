Pulska policija uhvatila je muškarca koji je bježao s drogom, novcem i krivotvorenim dokumentima

Policijski službenici Službe organiziranog kriminaliteta PU istarske i Postaje prometne policije Pula-Pola dovršili su kriminalističko istraživanje i utvrdili sumnju da je 31-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine počinio kaznena djela krivotvorenje isprava te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U srijedu, 6. svibnja oko 00.50 sati, policijski službenici prometne policije su na Cesti prekomorskih brigada u Puli pokušali zaustaviti motocikl Gilera, pulske registarske oznake, no vozač je odbio postupiti po zapovjedi policije, već je naglo povećao brzinu i nastavio kretanje. Policijska ophodnja uputila se za njim, a vozač je tijekom potjere počinio nekoliko prometnih prekršaja te je u Divkovićevoj ulici naletio na lanac na ulazu u dvorište i pao s motocikla, pri čemu je lakše ozlijeđen. Niti ozlijede nisu zaustavile muškarca te je on potrčao i pokušao pobjeći s mjesta događaja, no policijski službenici su ga sustigli i uhitili. Prilikom bijega muškarac je odbacio vreću u kojoj se nalazilo preko 90 tisuća kuna u kunama i eurima te 36 grama amfetamina. Osim što je imao novac i drogu, muškarac je kod sebe imao i krivotvorene osobne dokumente.