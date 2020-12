[FOTO] Prva cijepljenja u Splitu - 79-godišnji bivši ragbijaš i infektolog iz KBC-a Ivo Ivić

Štićenik splitskog Doma za starije i nemoćne osobe Zenta Zoran Biluš (79) je u nedjelu poslijepodne prvi u Splitu primio cjepivo protiv Covida - 19, a pola sat kasnije cijepio se i prvi zdravstveni djelatnik u županiji, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split Ivo Ivić

"Čast mi je da sam prvi Splićanin koji je primio ovo cjepivo," izjavio je 79-godišnji Biluš. Dodao je da će nakon drugog dijela cijepljenja, u veljači sljedeće godine, on biti slobodan čovjek glede epidemije te da nije želio čekati.

Oni su u izjavama medijem nakon obavljenog cijepljenja pozvali i druge građane da to obave jer je, kako su rekli, cjepivo jedino sredstvo u zaustavljanju pandemije koronavirusa.

"Poručujem da ne vjerujete onima koji kažu da cjepivo nije sigurno i da nije dobro ispitano; na desecima tisuća ljudi njegova sigurnost je ispitan, i da to nije tako ja se sigurno ne bih cijepio. Poručujem i mojim Dalmatincima da se cijepe da konačno Dalmacija opet dođe na zelene turističke karte mislim da smo to zaslužili", istaknuo je Ivić.

"Dobro se osjećam, nije me strah, malo sam se informirao i odlučio se bez ikakvih problema za cjepivo i nije me nitko nagovarao", rekao je Biluš, bivši sportaš, ragbijaš. Kazao je i kako je primio na stotine poruka ohrabrenja i dobrih želja, pogotovu od ragbijaša. Naglasio je kako se redovito svake godine cijepi i protiv gripe te da nikad nije obolio od gripe niti je imao povišenu temperaturu.

"Oni izmišljaju, obmanjuju vas, čak se služe vješto jezikom znanosti da obmanu ljude. Vjerujte nama koji radimo u ovom sustavu, jer smo na prvoj liniji od početka i znamo o čemu se radi i znamo kako se može izboriti protiv ove bolesti; upravo ovo cjepivo je to koje će nam pomoći. Ono nije proizvedeno na brzinu, ali je praizvedeno brzo jer je cijela znanost svijeta sudjelovala u ovome, jer su sve najmoćnije vlade i farmaceutske industrije uložile napor da se stvori ovakvo cjepivo koje, po onome što do sad znamo, cjepivo s manje nuspojava nego što smo navikli vidjeti na drugim do sada upotrebljavanim cjepivima", izjavio je predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split dr. Ivić.

"I zato poručujem svima, cijepite se da sačuvate svoje zdravlje, da sačuvate zdravlje svojih obitelji i svojih najbližih, da sačuvate svoj posao i plaću, budućnost svoje djece, i da se konačno počnemo normalno družiti u kafićima, u restoranima, da možemo ići u crkvu, da možemo slaviti rođendane," dodao je.

Podsjetio je i kako je već gotovo godina dana otkad se svijet bori s Covidom koji je nanio mnoge štete

"Svima nam je jasno da on nema namjeru po svojoj volji otići od nas. Štete su velike, mnogi ljudi su umrli, mnogi su ostali bez posla, bez zarade, djeca ne mogu ići redovito u školu i spremiti se za svoju budućnost, naš socijalni život je ozbiljno narušen, svi smo frustrirani a sada smo dobili jedno oružje (cjepivo) koje bi nas moglo dovest do pobjede. Međutim, da bismo mi pobijedili u tom ratu svaki stanovnik ove zemlje, svaki državljanin treba se cijepiti", poručio je Ivić.

Po njegovim riječima između 70 posto i 80 post populacije se treba cijepiti i biti imuno da bi se Covid povukao.

"Postoje dobri razlozi da se i osobe koje su preboljele Covid docijepe, jer cjepivo inducira višu razinu zaštite nego samo preboljenje bolesti," naglasio je Ivić.

Na novinarska pitanja vezano za anketu po kojim je, navodno, odziv zdravstvenih djelatnika u splitskom KBC-u za cijepljenje protiv Covida ispod očekivanja, Ivić je rekao da "što se tiče liječnik, odziv 100 posto i to nije problem.".

"Međutim, ostalo osoblje se nije u takvom postotku odazvalo; ali ja vjerujem da nakon razgovora s ljudima i upoznavanja, kroz ove mjesece će se i drugi cijepiti, i zapravo većina ljudi će se uvjeriti da je to nešto najbolje što mogu učiniti za sebe. Mislim da trebaju svi shvatiti, da parafraziram, - ne pitajte što može država učiniti za vas, nego što vi možete učiniti za nju," poručio je Ivić.