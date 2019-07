[FOTO] Počeli radovi na jednoj od najprometnijih zagrebačkih ulica, počele su i gužve; evo kojim pravcima obilazno voziti

1/13

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika na Zagrebačkoj aveniji (južni kolnik), na dijelu od Ulice Slavenskog do Petrovardinske, bit će zauzet dio kolnika na navedenoj dionici, dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu u vremenskom razdoblju od ponedjeljka 29. 07. 2019. godine od 06,00 sati do četvrtka 01. 08. 2019. godine do 04,00 sata.



Za vrijeme radova bit će onemogućeno prometovanje u zoni raskrižja Zagrebačka/Petrovaradinska iz smjera Zagrebačke avenije prema Petrovaradinskoj ulici (smjer zapad-jug).



Obilazni pravac:



Zagrebačka av. – Rudeška – Horvaćanska – Petrovaradinska.



zagrebačke ceste sugrađane mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te ih mole za strpljenje i razumjevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.