Filipinski predsjednik prijeti zatvorom onima koji se odbiju cijepiti protiv Covid-19

Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte prijeti zatvorskom kaznom građanima koji se odbijaju cijepiti protiv covida-19 dok njegova zemlja vodi veliku bitku s koronavirusom i ima preko 1,3 milijuna zaraženih i više od 23.000 mrtvih

Od 20. lipnja na Filipinima je potpuno cijepljeno 2,1 milijun ljudi, što je vrlo mali napredak s obzirom na to da je vladin cilj da do kraja godine cijepi do 70 milijuna ljudi, u zemlji koja broji 110 milijuna stanovnika.

“Nemojte me krivo shvatiti, ali zemlja je u krizi, ogorčen sam na građane koji ne uvažavaju svoju vladu”, rekao je Duterte.

Duterte je već kritiziran zbog oštrog pristupa u suzbijanju zaraze, između ostaloga i zbog čvrste odluke da škole ostanu zatvorene.