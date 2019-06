Fehir svjedočio na ponovljenom suđenju Glavašu: Vučković je izašao i krenuo prema meni. Vikao sam mu da stane

Na zagrebačkom Županijskom sudu počelo je ponovljeno suđenje Branimiru Glavašu i ostalima optuženima za ratni zločin u Osijeku 1991. Svjedočio je Krunoslav Fehir koji je tijekom prvog suđenja bio krunski svjedok. U svom iskazu pričao je o onome što se događalo onaj dan kada je ubijen Čedomir Vučković

Fehir je ispričao da je Zoran Brekalo dovezao dva civila za koje je tvrdio da su teroristi. Ispitivao ih je u garaži te odlazio u sekretarijat kod Glavaša, javlja Večernji list.

'Oko 21 sat sam s Brekalom ušao u garažu i tada sam prvi put vidio akumulator. Brekalo je nosio malu posudicu i u nju je izlio neku tekućinu koju je dao Vučkoviću da pije. Kasnije sam čuo da je to kiselina. Brekalo je izletio iz garaže i mene gotovo izgurao. On je otišao u sekretarijat, a ja sam ostao pred garažom. Malo kasnije čuo sam neke udarce i vrata garaže su se otvorila. Vučković je izašao i krenuo prema meni. Vikao sam mu da stane. A onda sam zapucao i ispalio više hitaca i on je pao', ispričao je Fehir te dodao kako se nakon toga čula vika, a Glavaš je, dodao je, vikao da se pogase svjetla.