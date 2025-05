Euroskeptik Simion pobjednik prvog kruga predsjedničkih izbora u Rumunjskoj

'Ovo nije samo izborna pobjeda, to je pobjeda rumunjskog dostojanstva. To je pobjeda onih koji nisu izgubili nadu, onih koji još uvijek vjeruju u Rumunjsku, slobodnu, poštovanu i suverenu zemlju', rekao je Simion. Iskoristivši val narodnog bijesa protiv vodećih čelnika, 38-godišnji Simion protivi se vojnoj pomoći susjednoj Ukrajini, kritizira vodstvo EU-a i kaže da je povezan s pokretom američkog predsjednika Make America Great Again.

Neovisni kandidat s antikorupcijskom platformom, 55-godišnji Dan, tijesno je, s 20,9 posto, pretekao bivšeg senatora Crina Antonescua (65), također centrističkog kandidata, s 20,2 posto, kojeg podržavaju tri stranke u prozapadnoj koalicijskoj vladi, za mjesto u drugom krugu.

Osvojio je značajnu podršku među Rumunjima u inozemstvu, koji su posljednjih godina favorizirali kandidate protiv establišmenta poput njega i Simiona.

'Oči uprte u Zapad, vjerujem da je to ono o čemu bi se trebala raditi kampanja, o zadržavanju zapadnog smjera u Rumunjskoj', rekao je Dan novinarima u nedjelju navečer. '... (i) razumljivo je objasniti ljudima kod kuće nedostatke koje smo imali u odnosima s tim institucijama. Oni su proizašli iz naše vlastite krivnje što nismo bili aktivni i pripremljeni.'