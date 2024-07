Luftwaffe čuva japansko nebo: Što europski lovci rade na Dalekom istoku?

To je pomak u razmišljanju za Europu. Od 2022. šefovi europskih obrambenih snaga bili su gotovo isključivo usredotočeni na svoje područje, zauzeti izradom planova za sve više asertivne prijetnje iz Rusije zemljama istočnog krila NATO-a.

'Da je to bilo prije deset godina, snažno bih zagovarao da se naša vojska na Hokkaidu premjesti negdje drugdje, na Kyushu, kako bi zapravo mogla djelovati prema Kini. Ali sada moramo ostati sastavni dio pukovnija na Hokkaidu zbog Rusije', rekao je Ken Jimbo , stručnjak za sigurnosnu politiku na Sveučilištu Keio i bivši posebni savjetnik japanskog ministra obrane.

Jimbo je upozorio da Japan još uvijek nema velika očekivanja od Europe ako Kina izvrši invaziju na Tajvan. Ta situacija, za koju SAD vjeruje da bi se mogla dogoditi najranije do 2027., mogla bi uvesti Japan u sukob, s obzirom na to da se u njemu nalazi glavnina američkih snaga koje bi mogle biti raspoređene za obranu Tajvana, što je predsjednik SAD-a na odlasku Joe Biden više puta obećao učiniti.

Rastuća europsko-japanska suradnja ipak nešto postiže, smatra Jimbo. 'Kakva je korist od sve češćeg dolaska europskih vojnih snaga? Pretpostavljam da je najveći benefit za Aziju to što se briga o sigurnosti stavlja na globalnu razinu. Kina za svaki problem s kojim se suočava navodi da je domaći — Tajvan je domaći, Južno kinesko more je domaće, (otoci) Senkaku/Diaoyu su domaći. Ali ako Europa dođe ovdje i kaže: 'Ne, ne, ne, ovo je globalni problem koji zabrinjava i Europu', onda to pokazuje jačanje naše snage i ozbiljnost prijetnje s kojom se suočavamo', poručuje Jimbo.