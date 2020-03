'Erdogan je pustio jednu skupinu migranata da pokaže Europskoj uniji što može napraviti, a i na neki je način ucjenjuje'

Dramatično je na grčkoj granici otkad je Turska migrantima otvorila put prema Europskoj uniji. Silom pokušavaju ući u Grčku, a policija ih zaustavlja. Bruxelles je od Hrvatske zatražio hitan sastanak europskih ministara unutarnjih poslova. Sedamdeset i pet tisuća migranata je propušteno. Hoće li se ponoviti val poput onog iz 2015.? Može li migrantska kriza eskalirati?

Hajduković se osvrnuo na migrantsku krizu 2015. godine, te rekao kako sadašnja situacija nije ista kao i 2015. jer, kako je rekao, okolnosti su bile radikalno drugačije. Naglasio je da je kancelarka Angela Merkel 2015. pozvala ljude da dođu u Njemačku, a da sada tog poziva nema.

Prošli školu

'Europska unija je sa zadnjom krizom prošla jednu školu. I zbog toga se želimo pripremiti na ono što nas potencijalno čeka', rekao je. Na pitanje je li se Erdogan zaletio i je li kasno za razgovor, stručnjak za sigurnost Ogorec smatra da nikada nije kasno za razgovor, te dodaje:

'Da se zaletio pustio bi sve migrante, a ima ih preko 3,7 milijuna. Ovo je ipak kontrolirano od turskih vlasti. Pustio je jednu skupinu migranata da pokaže Europskoj uniji što može napraviti, a i na neki je način ucjenjuje'. Vidmarović smatra da Erdogan na neki način testira Europu jer je u srži svega isprepletenost Erdoganovih interesa.

'On se zaigrao s puno različitih zemalja, što zbog međunarodne prepoznatljivosti, njegovih ambicija, domaće političke scene za javnost... . Upustio se u velike igre i s Rusijom i sa SAD-om, Europom i Grčkom. Za njega su to opasne igre s obzirom da je njegova opozicija jako dobra i kvalitetna i da najveći gradovi nisu njegovi, tako da bilo koja situacija u kojoj može napraviti krivi korak može dovesti do pada njegove popularnosti. Zato se on neće zaletavati u konfrontaciji s Rusijom i EU-om jer je njemu zasad bitno da bude centar svemira i da se sve vrti oko njega i njegovih interesa'.