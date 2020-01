Erdogan i Putin svečano obilježili početak rada Turskog toka

Predsjednici Turske i Rusije u srijedu su svečano obilježili početak rada plinovoda Turski tok koji će prenositi ruski plin do južne Europe preko Turske, zaobilazeći Ukrajinu

Predsjednici Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan inaugurirali su projekt na svečanosti u Istanbulu, u nazočnosti srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i bugarskog premijera Bojka Borisova.

Plinovod je znak "interakcije i suradnje radi dobrobiti naših naroda i naroda cijele Europe, cijelog svijeta", rekao je Putin.

Opisavši ga kao projekt od "povijesne važnosti", Erdogan je kazao da će Turska putem tog plinovoda moći uvesti 15,75 milijarda prostornih metara plina na godinu.

"Nismo dopustili da naše razlike u mišljenjima blokiraju naše uzajamne interese", rekao je.

Rusija je 1. siječnja počela slati plin u Europu putem tog plinovoda, objavio je u nedjelju Bulgartransgaz.

Gazprom će Bugarskoj putem Turskog toka slati oko 3 milijarde metara prostornih plina na godinu, čime će zamijeniti rutu preko Ukrajine i Rumunjske.

Gazprom je tom rutom prošle godine isporučio oko 3 milijarde prostornih metara plina Grčkoj i oko 500.000 milijuna Sjevernoj Makedoniji.

Direktor Bulgartransgaza Vladimir Malinov rekao je da ti cjevovodi, Transbalkanski plinovod, sada ne rade, ali i dodao da su reverzibilni pa bi ih se moglo koristiti za slanje plina Rumunjskoj, Moldaviji i Ukrajini pojavi li se potražnja.

Turski tok sastoji se od dva cjevovoda, svaki kapaciteta 15,75 milijarda prostornih metara plina na godinu.

Prvi je namijenjen opskrbi Turske, a drugi će ići dalje, od Bugarske do Srbije i Mađarske. Bugarska se nada da će moći početi isporučivati plin Srbiji do svibnja i planira izgraditi cijelu dionicu do kraja godine.

Rusija radi i na udvostručenju kapaciteta plinovoda Sjeverni tok kojim plin šalje preko Baltičkog mora u Njemačku.