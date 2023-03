Epidemiologinja pojašnjava: Što je Q groznica i koji su simptomi bolesti što je buknula kod divljih koza na Unijama

Divlje koze stanovnicima otoka Unije zadaju probleme brsteći im masline i druge nasade, a dolaze i u centar naselja. Mještani ih se žele riješiti ili barem smanjiti njihov broj, a u uzorcima tkiva uginulih ili odstrijeljenih koza utvrđeno je da ih je dobar dio zaražen Q groznicom, bolešću koja kod ljudi može izazvati simptome slične gripi ili upali pluća, u malom broju slučajeva i oštećenja srca, mozga, jetre i pluća. Više o njoj rekla nam je epidemiologinja Tatjana Nemeth Blažić

Procjenjuje se da na otoku Unije ima oko 400 do 500 divljih koza. Na ovaj otok dovedene su krajem 70-ih i početkom 80-ih, kada je lošinjska tvrtka Jadranka na njemu držala ovce. Divlje koze trebale su obrstiti makiju i raščistiti zemlju za rast trave i ispašu ovaca. No koze su obrstile masline i namnožile se, kako govore mještani, 'preko svake mjere, pa sada predstavljaju problem i otočnim ovčarima', a potvrđeno je da je dobar dio njih zaražen Q groznicom, opasnom i za ljude.

Epidemiologinja Tatjana Nemeth Blažić iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) tportalu je objasnila što je to Q groznica .

'No u domaćih životinja, poput krava, ovaca i koza, bolest može uzrokovati neplodnost, pobačaj i slično', navodi Nemeth Blažić.

Epidemiologinja napominje da se Q groznica prenosi sa zaraženih životinja na ljude. Kaže da su u Hrvatskoj glavni rezervoar i izvor zaraze zaražene ovce i krave.

'Zaraza se širi prvenstveno udisanjem aerosola i prašine koja sadrži ovu bakteriju. Bolest se može širiti i direktnim kontaktom s izlučevinama zaraženih životinja (mlijeko, urin, feces, posteljica, plodna voda i vaginalni sekret, posebice nakon poroda i/ili pobačaja, što je česta posljedica ove infekcije u zaraženih životinja). Poznat je i prijenos uzročnika slamom i krznom životinja na veće udaljenosti te konzumacijom svježeg sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda. Rezervoar bolesti su goveda, koze, ovce, ali i neke druge životinje', opisuje epidemiologinja, napominjući da je prijenos s oboljele osobe na drugu osobu iznimno rijedak.

'Uglavnom se čovjek zarazi od oboljelih domaćih životinja, prvenstveno krava i ovaca', ponavlja Nemeth Blažić.

Inkubacija, odnosno vrijeme od zaraze, napominje, do pojave simptoma Q groznice je relativno dugo, najčešće dva do tri tjedna, a može varirati od tri do 30 dana.

Osobe s povećanim rizikom zaraze su veterinari, stočari, laboratorijsko osoblje, ali i radnici u klaonicama koji se trebaju educirati o izvoru i načinu prijenosa infekcije, postupcima dezinfekcije i odlaganju životinjskih produkata uz pravilno i dosljedno nošenje zaštitne opreme.

'Za prevenciju su važni rano otkrivanje oboljelih ljudi i životinja te liječenje i izolacija oboljelih. U sklopu preventivnih mjera treba izbjegavati konzumaciju svježeg sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda te je potrebno provoditi pasterizaciju', kaže Nemeth Blažić, dodajući da je preporučeno održavanje zatvorenih pašnjaka udaljenih od naselja.

'Bolest je sezonska i najčešće se javlja u kasnu zimu i proljeće, u sezoni janjenja i jarenja', ističe epidemiologinja, dodajući da su u razdoblju od 2008. do 2021. godine u Hrvatskoj zabilježena ukupno 274 slučaja, odnosno prosječno godišnje 20 zaraza Q groznicom, s napomenom, dodaje, da broj slučajeva godišnje varira od nula do 43.