Serijski razbojnik krstario i na romobilu; opljačkao 30.000 eura

Do poslovnica je dolazio automobilom koji bi parkirao na sigurnoj udaljenosti, a nakon što bi se domogao novca, njime bi se dao u bijeg. U tri navrata je koristio električni romobil koji je vozio u prtljažniku automobila te ga koristio za vožnju od automobila do poslovnica, a nakon razbojništva se romobilom vraćao do automobila.

Opljačkani novac je trošio na kockanje, alkohol, drogu i osobne potrebe, a ukupna materijalna šteta nastala počinjenjem ovih kaznenih djela iznosi oko 30.000 eura, kažu u policiji.

Dodaju da je u pretrazi doma i drugih prostorija kao i automobila kojim se koristio, pronađena odjeća i sredstva maskiranja te plinski pištolj kojim je prijetio.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku uz prijavu nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.