Dvoboj Glasovac - Sanader: SDP ima tri ključna obećanja, a evo što nudi HDZ

O raspuštanju Sabora i aktualnoj političkoj situaciji u središnjem Dnevniku HRT-a Mladen Sirovica razgovarao je s potpredsjednicom SDP-a Sabinom Glasovac i političkim tajnikom HDZ-a Antom Sanaderom

'Ja bih rekla da nikada veće poništavanje i razvlašćivanje Hrvatskog sabora i stvaranja od Sabora produžene ruke samo jednog čovjeka, premijera, Sabor se ništa ne pita i Sabor u načelu ništa ne odlučuje. To je nešto što bih ja vrlo rado voljela zaboraviti jer mi smo predugo gradili naše institucije da bismo ih ovako devastirali. Mislim da je to, nažalost, ono što će odrediti ovaj 10. saziv Hrvatskog sabora i meni je žao što je vladajuća većina, pa i predsjednik Sabora to dozvolio, da se ruši zakonodavna i predstavnička uloga Hrvatskog sabora. Mi smo još uvijek po Ustavu, a to ćemo i ostati, parlamentarna demokracija, a ne kancelarski sustav kakvog mnogi priželjkuju', rekla je Sabina Glasovac sumirajući dojmove o 10. sazivu Hrvatskog sabora za Dnevnik HRT-a. Ante Sanader ima drugačije viđenje. 'Prvo je tu politička stabilnost. Zadnje četiri godine mi nismo imali nikakvu krizu, što je važno. Prošli smo vrlo teška vremena, od COVID-a, energetskih problema, od rata u Ukrajini, potresa - sve te krize prošle su bez ikakvog stresa. Apsolutno je politička stabilnost postojala i donošenje odluka, što je važno da prođemo sve te krize i da narodu osiguramo stabilnost', rekao je.

Dodao je kako je oporba uvijek tu da kritizira. 'Ali kada vam netko kaže - bando prokleta i slične izraze - onda je vrlo teško u takvim uvjetima raditi i funkcionirati, ali to najbolje govori o ljudima koji to govore. Mi smo imali petnaestak ljudi iz kojih je jednostavno sijala zloća i koji to nisu mogli sakriti', rekao je, ne želeći govoriti o imenima, jer 'svi to znaju.' Dodao je da samo treba sačuvati mir. 'Mi smo tu radi naših građana koji su nas izabrali da vodimo zemlju, da upravljamo zemljom i da donosimo odluke, a ne da se svađamo. To smo pokazali da znamo i, što je najvažnije, voditi zemlju u teškim situacijama u kakvima je bila', rekao je Sanader. Glasovac je uzvratila rekavši da su u ovom mandatu građani bili uskraćeni za odgovore. 'Samo bih dodala da zastupnici u ovom mandatu nisu dobili odgovor ni na jedno zastupničko pitanje na aktualnom prijepodnevu. Naprotiv, zastupnike se vrijeđalo, omalovažavalo, obračunavalo se s njima od strane premijera. Mi smo se s tim znali nositi, međutim javnost je bila uskraćena na odgovore na pitanje o koje su građane zanimali, a mi smo njihovi zastupnici i glasnogovornici. S druge strane, predsjednik Sabora jednako je tako doprinosio ovoj atmosferi gdje je pojedine zastupnike i zastupnice nazivao smećem, a premijer je, recimo, kolegu Bulja nazvao panjem', rekla je.

Dodala je kako svi nose svoj dio odgovornosti, ali ponekad reakcija na porobljavanje države, na udar na neovisne institucije, pa i na Sabor te strašna korupcija dovode do toga da emocije prorade. 'Jednostavno, ne želite da se to više događa vašoj zemlji i onda svatko bira način na koji će se nositi s time, možda i nekim preteškim riječima', kazala je. Sanader je kazao kako nema opravdanja za te preteške riječi. 'Ne možete naći opravdanje da vi govorite bando prokleta, da govorite nekome lopove tko nije lopov', rekao je. Glasovac smatra da će kampanja biti teška, ali SDP će predstaviti perspektivu za Hrvatsku. 'Ova kampanja neće biti laka i bit će udaraca ispod pojasa. Ti udarci su već počeli, vidjeli smo posljednjim naglaskom nakon onog velikog skupa na Markovom trgu. Međutim, mi se nadamo da će kampanja biti sadržajna, jer mi želimo prezentirati perspektivu koju nudimo ovoj zemlji i to činimo već godinu i pol dana. Naglasci će biti na vraćanju dostojanstva našim građanima, prije svega umirovljenicima, povećanje mirovina kao trajno rješenje, a ne ova milostinja', kazala je potpredsjednica SDP-a.

'Znači, naše ključne tri stvari su povećanje mirovina u četiri godine za 50% prosječnih mirovina, rješavanje stambenog pitanja naših najmlađih sugrađana kroz društvene stanove, gradnju društvenih stanova i treće, osiguravanje vrtića za svako dijete i rasterećivanje roditelja od participacije za vrtiće', rekla je. HDZ nudi postignuća i stabilnost u vođenju zemlje. 'Naša preferencija je naš rad, rezultati koje je Vlada postigla u četiri godine, stabilnost vođenja zemlje u najtežim uvjetima i rezultati koji su ostvareni', istaknuo je Sanader. 'Vi ste vidjeli koji su rezultati postignuti. Narod, kad naš primjer počne govoriti o tom što je napravio, kaže on se hvali, ali je li rekao neku laž', upitao je. 'SDP je u svom mandatu povećao mirovinu za 10 eura, a mi smo za 50%. I sada, netko kaže, mi ćemo to sutra, dobit ćemo novu priliku. Od toga nema ništa', kazao je Sanader. 'Naši rezultati, naši uspjesi su jasni. To ćemo još jednom narodu prezentirati i ponuditi naš novi program koji ćemo prezentirati i koji će isto tako obećati ljudima daljnje uspješno vođenje ove države kao što je to bilo i ove protekle četiri godine, političku stabilnost koja je preduvjet tome jer znamo u kakvim vremenima živimo, da nam je rat pred vratima i zbog te potencijalne prijetnje potrebna je stabilna Vlada, koja je odgovorna i koja će zemlju voditi jer to zna, a ne eksperimenti, zbrda-zdola skupljene razne stranke i strančice koje nikada ne bi mogle proći samostalno na izborima. Možete zamisliti kakav bi to kupus bio i kakvu bi to stabilnost ponudilo', poručio je Sanader.

