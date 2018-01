Država prodaje hotel mirovincima, u paketu menadžment i otpremnina

Iako je zaprimila izdašnu obvezujuću ponudu mirovinskih fondova za preuzimanje crikveničkih hotela Jadran, država je odlučila promijeniti upravu. Štoviše, uprava je imenovana na četiri godine, a njen novi predsjednik Pero Matić dobio je četverogodišnji menadžerski ugovor. Ako novi vlasnik odluči promijeniti upravu, otvorilo se pitanje tko je dužan isplatiti otpremninu

'Za mene je ovo poslovni izazov. Crikvenica je uspavana ljepotica koju ćemo probuditi. Ono što je sigurno to je da će jedan od hotela u budućnosti raditi cijelu godinu. Veliki smo i želimo produžiti sezonu te stvoriti preduvjete za to. Kako su hoteli vođeni prije, neozbiljno bi bilo govoriti dok se ne napravi završni račun za prethodnu godinu', kazao je Matić.

'Već mi vidite leđa, a tek sam došao. U ugovoru piše tko će platiti otpremninu. To je smiješno pitanje. Trebate postaviti pitanje zašto hoteli sada ne rade. Novinari stvaraju krivu sliku iako ste vi prvi koji ste me nazvali', naveo je Matić i dodao da zbog činjenice da su hoteli zatvoreni on trenutno spava u privatnom hotelu.

'Nedopustivo je da se država upliće u buduće privatno vlasništvo ako dođe do njegova prijenosa. Ako se vlasništvo transferira, onda je nedopustivo da država budućem vlasniku bira menadžment iako ga novi vlasnik u svakom trenutku može promijeniti. Meni sve ovo izgleda kao interesna borba unutar HDZ-a. Tko ima kakve interese, to bi najbolje mogao znati DORH. Ako se to ne realizira na način da postane privatna firma, onda neka to država rješava na način na koji najbolje zna', kazao je Dragičević, dodavši da Jadran ima perspektivu i da je ponuda koju su dali fondovi viša nego što objektivno vrijedi.

Marina Cvitić, sindikalistica iz Jadrana, smatra da država radi nedopustivo imenovanjem nove uprave u trenutku kada je pitanje dana (ne)prihvaćanja pristigle ponude.

'Imenovati novu upravu u trenutku kada se odlučuje o takvom pitanju izvan je svake pameti. Kako ne mogu razumjeti one koji su tu funkciju prihvatili, tako ne mogu razumjeti ni one koji su ih postavili. Jedino ako novi vlasnik nije u dogovoru s novom upravom. Onda je to druga priča.

Međutim ako nije, onda to budi sumnju da se upravi osiguravaju velike otpremnine ukoliko novi vlasnik s njima ne bude htio raditi. Kao radnici nismo imali ništa protiv da stara uprava nastavi raditi još mjesec ili dva, dok se odluka ne donese', zaključila je Cvitić.