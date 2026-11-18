Prema rezultatima istrage, požar su namjerno izazvala dvojica tadašnjih maturanata paljenjem papira i kartonskih kutija. Sudski postupak još nije okončan.

U noći na 18. studenoga 2025. Zagreb je ostao bez jednog od svojih najprepoznatljivijih nebodera. Požar koji je zahvatio Vjesnik prouzročio je golemu štetu, a zgrada je poslije srušena.

Država preuzima većinski udio

Kako donosi RTL Direkt, država je otkupila dio kompleksa Vjesnika, a pregovori s ostalim suvlasnicima još traju.

'Mogu reći da upravo ovih dana zaključujemo ugovor s jednim od suvlasnika, nakon čega će RH u cijelom tom kompleksu biti vlasnik gotovo 75 posto udjela, a nastavljamo s ostalim suvlasnicima', izjavio je Bačić za RTL Direkt.

Novi kompleks za državne institucije

Na mjestu nekadašnjeg Vjesnika planira se izgradnja velikog kompleksa namijenjenog državnoj upravi, ministarstvima i drugim institucijama.

Prema informacijama RTL-a, međunarodni javni arhitektonski natječaj trebao bi biti raspisan početkom 2027. godine.

Bačić je objasnio da će Ministarstvo pripremiti osnovne smjernice budućeg projekta, dok će arhitekti imati mogućnost predložiti izgled novog kompleksa.

'Prepustit ćemo arhitektima da na toj lokaciji daju svoj prijedlog, a onda će povjerenstvo koje ćemo imenovati u Ministarstvu i Vladi RH donijeti konačnu odluku', rekao je.