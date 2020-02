Dresden, 75 godina nakon bombardiranja: 'Mi ne zaboravljamo njemačku krivnju'

Tisuće građana sudjeluje u četvrtak u Dresdenu na komemoracijama kojima se obilježava 75. godina bombardiranja tijekom Drugog svjetskog rata a predsjednik Frank-Walter Steinmeier je tom prilikom podsjetio na 25.000 žrtava ovog bombardiranja ali i na patnje koje su Nijemci počinili drugima.

"Kada se danas prisjećamo bombardiranja u Njemačkoj tada se prisjećamo dvije stvari: patnji stanovnika njemačkih gradova ali i patnji koje su Nijemci prouzročili drugima. Mi ne zaboravljamo njemačku krivnju", rekao je njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier obraćajući se sudionicima središnje komemoracije u Palači kulture u Dresdenu.

On je tom prilikom podsjetio i na to otkuda je krenuo Drugi svjetski rat. "Nijemci su ti koji su započeli ovaj okrutni rat i na kraju su milijuni Nijemaca ti koji su ga vodili do kraja. Doduše ne svi iz uvjerenja ali mnogi", zaključio je Steinmeier.

On je upozorio na pokušaje instrumentalizacije žrtava bombardiranja u Dresdenu.