Dosje 'Titove vile': Neotkriveni detalji, mračne tajne i neizvjesna budućnost 11 rezidencija u Hrvatskoj

Nekadašnji rezidencijalni objekti predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita razasuti su po svim zemljama bivše Jugoslavije. To su lovačke i ladanjske kuće, ljetnikovci i građanske vile. Istražili smo u kakvom je stanju i u kojoj namjeni njih jedanaest smještenih širom Hrvatske. Neki objekti su u boljem stanju, neki potpuno devastirani, o nekima je poznato sve, a neki su pak obavijeni velom tajne i o njima se gotovo ništa ne zna

Najpoznatija Titova rezidencija zasigurno su Brijuni , no većina njih manje je poznata javnosti, poput vile u Opatiji, u kojoj se susreo sa svojim libijskim kolegom Moamerom Gadafijem .

Oko Titove rodne kuće u Kumrovcu u vrijeme njegove vladavine nastao je cijeli kompleks objekata. Ona je sačuvana u svom izvornom obliku sa starom jezgrom sela i danas je ondje Muzej Staro selo Kumrovec. No država godinama muku muči sa zgradom nekadašnje političke škole, današnjim hotelom Zagorje.

No u Kumrovcu postoji i Titova rezidencija. Riječ je o objektu ladanjskog stila, a sagrađen je 1947. godine kao hotel Kumrovec, da bi 1962. godine bio prenamijenjen u rezidenciju.

Prostire se na građevinskom zemljištu ukupne površine od 2911 kvadratnih metara dok se objekt sastoji od četiri etaže bruto površine 792 kvadratna metra. Pored vile nalaze se garaža, praonica rublja i kotlovnica. Sama vila sastoji se od kuhinje, velikog salona s izlazom na terasu, prostora za telefonsku centralu, malog salona, dva apartmana, sedam gostinjskih soba te dva sanitarna čvora. Pravni prethodnik Ministarstva državne imovine, Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI), 2014. godine stavio je rezidenciju na tržište za mjesečni najam od 23.152 kune. Nitko se nije javio.

Vikendica u Samoboru koju bespravno koristi Titov sin

Još jedna Titova nekretnina nalazi se u elitnom rubnom dijelu Samobora. Ovo je jedina nekretnina s ovog popisa koja je doista bila u privatnom vlasništvu Brozove obitelji prije nacionalizacije. Paradoksalno, obitelj Broz već desetljećima nastoji vratiti svoje vlasništvo od države.

Naime, dio tog imanja koje se prostire na 35 tisuća metara kvadratnih prije Drugog svjetskog rata kupila je Titova supruga Herta Haas, dok je sadašnja kuća sagrađena 1947. Nekretnina je bila u vlasništvu Titova sina Aleksandra Miše Broza, a on se, kako sam kaže, 1964. odrekao vlasništva. Još za Titova života obitelj je nastojala od države dobiti nekretninu natrag, no u tome do danas nisu uspjeli.