Došao je i taj trenutak: Nakon što su ga tjednima ismijavali zbog čestitke Trumpu, Janez Janša konačno čestitao i Bidenu

Tjednima je slovenski premijer Janez Janša bio ismijavan na Twitteru, ali i u diplomatskim krugovima, zbog svoje čestitke Donaldu Trumpu na pobjedi na predsjedničkim izborima u SAD-u dok su se glasovi još brojali. Večeras je Janša konačno potvrdio da je ipak čestitao pravom pobjedniku - Joeu Bidenu

Za radovedne: Predsednik @vladaRS @JJansaSDS je danes novemu predsedniku #ZDA @JoeBiden čestital ob zaprisegi na popolnoma enak način in s podobno vsebino kot leta 2005 z iste funkcije takratnemu predsedniku #GWBush -u. 🇸🇮 in 🇺🇸 sta bili zaveznici v @NATO takrat in sta danes.

Podsjetimo, slovenski premijer je čestitao Donaldu Trumpu pobjedu na američkim predsjedničkim izborima u samoj izbornoj noći, dok su se glasovi još prebrojavali.

Napisao je tada na Twitteru: 'Prilično je jasno da je američki narod izabrao Donalda Trumpa i Mikea Pencea na još četiri godine. Što više vodeći mediji budu odgađali i osporavali činjenice, to će veći predsjednikov trijumf biti'.

Janša je u međuvremenu obrisao taj tweet, no korisnici te mreže s vremena na vrijeme su ga podsjećali na njegov gaf. U tome je najdalje otišla Sophie in 't Veld, nizozemska europarlamentarka kojoj je Janša pokušao pojasniti da on zapravo nije čestitao Trumpu, no to nije dobro završilo.