Dolazi ružna promjena vremena: Evo gdje prijete obilni pljuskovi praćeni grmljavinom

Poslijepodne će uz obalu puhati umjereno jugo. Jutarnje temperature kretat će se od 2 do 4 °C, uz obalu između 10 i 12 °C, dok će dnevne biti između 16 i 18 °C, a na moru od 20 do 22 °C.



Na srednjem Jadranu očekuje se pretežno sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti Dalmacije biti umjerene naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a more malo do umjereno valovito. Jutarnje temperature bit će od 6 do 8 °C, uz obalu između 12 i 14 °C, dok će dnevne dosegnuti 20 do 23 °C.

Slično toplo vrijeme bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na otvorenom moru sjeverozapadni.

Obilnije oborine i pad temperature

Kiša će biti česta i mjestimično obilnija, uz svježije vrijeme. Do petka će u unutrašnjosti prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, a u srijedu i četvrtak očekuju se obilnije padaline. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u četvrtak i petak pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Temperature će biti niže od prosjeka, uz slabiji dnevni hod temperature.

Na Jadranu će vrijeme biti promjenjivo i nestabilno, s čestim pljuskovima praćenim grmljavinom, a ponegdje će pljuskovi biti i izraženiji. Puhat će umjereno do jako jugo, dok će u četvrtak i petak na sjevernom i srednjem Jadranu puhati bura i sjeverozapadni vjetar, prognozirao je Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a za HRT.