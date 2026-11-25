Europa još nije ponudila uvjerljiv plan za okončanje rata u Ukrajini, ustvrdio je Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i jedan od njegovih glavnih pregovarača s Moskvom. Kushner je doveo u pitanje inzistiranje europskih saveznika na prekidu vatre prije širih mirovnih pregovora, odbacio optužbe da Washington vrši pritisak na Kijev i pohvalio ruskog predsjednika Vladimira Putina, nazvavši ga 'velemajstorom politike'

Kushner, koji se ove godine četiri puta sastao s Putinom, o pregovorima za okončanje rata govorio je u podcastu Mathiasa Döpfnera, izvršnog direktora medijske grupacije Axel Springer, u čijem je vlasništvu britanski Telegraph. Kazao je da je snažno pritiskao Putina da prihvati europsko stajalište prema kojem prekid vatre u Ukrajini mora prethoditi širim razgovorima o europskoj sigurnosti. Međutim, dodao je da ruski predsjednik za to nije osobito zainteresiran. 'Trebali bismo se usredotočiti na poslijeratno razdoblje, što, mislim, ima smisla jer želimo postići mir koji će trajati', rekao je Kushner. 'Pitali smo Europljane i Ukrajince imaju li bolju ideju kako do toga doći, ali zasad nam je nitko nije ponudio', dodao je, piše Telegraph.

Washington i Europa ne slažu se oko redoslijeda pregovora Kushnerove izjave mogle bi zabrinuti europske i ukrajinske čelnike, koji inzistiraju na tome da prekid vatre mora prethoditi pregovorima o poslijeratnom uređenju odnosa. Oni su više puta upozoravali da Putin pokušava iskoristiti mirovne pregovore o Ukrajini kako bi preoblikovao sigurnosni poredak u Europi u korist Rusije. Među nedavnim zahtjevima Moskve je i povlačenje NATO-ovih snaga iz istočne Europe. Kushner i drugi Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff posljednjih su se tjedana zalagali za proširenje pregovora na pitanja europske sigurnosti, poslijeratnih sigurnosnih jamstava, gospodarskog oporavka i humanitarnih sporazuma. Kushner smatra da bi dogovor o poslijeratnim odnosima s Ukrajinom i Rusijom olakšao rješavanje jednog od ključnih pitanja – teritorija. 'Mislim da će, jednom kada uspijemo definirati te poslijeratne odnose, pitanje teritorija biti mnogo lakše riješiti jer trenutačno ne postoji način da premostimo to posljednje pitanje', rekao je. Američki pregovarači dosad su pokazivali više razumijevanja za zahtjev Moskve da Ukrajina, kao cijenu mira, prepusti Rusiji i dijelove Donbasa koje ruske snage nisu uspjele osvojiti. Kushner, međutim, inzistira na tome da je njegova uloga posredovati između dviju strana koje imaju različite poglede na to kako okončati rat. Putina nazvao 'velemajstorom politike' Trumpov zet bio je pun riječi hvale za ruski pregovarački tim. Putina je nazvao 'velemajstorom politike', njegova savjetnika za nacionalnu sigurnost Jurija Ušakova opisao je kao 'fantastičnog', a ruskog izaslanika Kirila Dmitrijeva kao svojeg iznimnog prijatelja. Govoreći o susretima s Putinom, Kushner je istaknuo njegovu organiziranost, pripremljenost i poznavanje tema o kojima se pregovara. 'Možete se slagati s onime što je učinio ili ne, ali on je definitivno velemajstor politike. On je povijesna ličnost. Uvijek je vrlo dobro pripremljen, promišljen je, puno bilježi dok razgovaramo, a zatim se vrlo precizno izražava', rekao je. Prema Kushnerovoj procjeni, Putinov cilj nije samo okončanje rata u Ukrajini, nego i promjena odnosa sa Sjedinjenim Državama te otvaranje novog poglavlja u odnosima Moskve i Washingtona. Slične pohvale ruskom predsjedniku ranije je iznosio i Witkoff, koji je prošlog mjeseca Putina opisao kao 'humanitarca', izazvavši kritike europskih političara.

Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV / POOL







+15 Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV / POOL

Ponovio tvrdnju Kremlja koju je Trump ranije odbacio Kushner je u intervjuu ponovio i tvrdnju Kremlja prema kojoj je navodni ukrajinski napad na Putinovu rezidenciju u Valdaju krajem prosinca prošle godine doveo do zastoja u mirovnim pregovorima. Ispričao je da je na pregovorima počeo raditi prije otprilike godinu dana te da je prvi napredak ostvaren krajem studenoga 2025. godine. 'A onda se krajem prosinca dogodio ukrajinski napad na Putinovu kuću, što ga je, mislim, navelo da se povuče', rekao je Kushner. Moskva je tada tvrdila da je Kijev napadom pokušao sabotirati pregovore o okončanju rata. Međutim, samo tjedan dana poslije Trump je novinarima rekao da su američke obavještajne službe utvrdile da ukrajinski dronovi nisu ciljali Putinovu rezidenciju. Pojedini analitičari smatraju da Kushner i Trump blažom retorikom prema Moskvi i ponavljanjem pojedinih tvrdnji Kremlja pokušavaju privoljeti Putina na pregovore. Kao dodatni poticaj za postizanje mira spominjali su se i potencijalni gospodarski sporazumi između SAD-a i Rusije. Negira da Washington vrši pritisak na Zelenskog Kushner je odbacio optužbe da je Bijela kuća pokušavala prisiliti Kijev na ustupke uskraćivanjem obavještajnih podataka ili isporuka oružja. 'To nije pristup koji smo zauzeli. Mislim da tu ima puno dezinformacija', kazao je. Rekao je da američka administracija nije vršila pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog ni na Ukrajince te da je njezina uloga posrednička. Naglasio je da SAD nastavlja dijeliti obavještajne podatke s Ukrajinom te ustvrdio da je Amerika njezin najveći donator od početka rata.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL





Donald Trump Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL