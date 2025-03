Dodikovi postupci izazvali zabrinutost, Konaković: Očekujem reakciju pravosudnih tijela

Konaković je na to kazao kako je uvjeren da će Ustavni sud BiH zaštiti ustavni poredak no što god on odlučio to neće spasiti Dodika, Viškovića i Stevandića od pravosudnog progona.

Ukoliko oni, kako je najavio Dodik, odbiju pozive državnog tužiteljstva na saslušanje, Konaković predviđa da će za njima biti raspisane tjeralice.

"To ih onda vodi ka situaciji u kojoj se ni jedan političar u Bosni i Hercegovini nije nalazio", zaključio je šef bosanskohercegovačke diplomacije. Potpredsjednik RS-a iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković pridružio se oštrim osudama Dodikovih postupaka opisavši ih "egzistencijalnom prijetnjom" Bošnjacima koji žive u tom entitetu.

"Dodik je de facto odcijepio entitet Republike Srpske", upozorio je Duraković.