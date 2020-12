'Dodikova ikona' vraćena iz Rusije, brojna pitanja i dalje bez odgovora

Veleposlanik BiH u Moskvi Željko Samardžija osobno je donio u svoju zemlju ikonu koju je kao neželjeni poklon Milorada Dodika vratio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov no nije je predao Ministarstvu vanjskih poslova BiH kako bi se utvrdilo podrijetlo te navodne umjetnine nego Dodikovim suradnicima.

Neuobičajeno u ovakvim situacijama veleposlanik Samardžija je ikonu stavljajući se u ulogu diplomatskog kurira donio u BiH a lokalni su mediji postavili pitanje pod kojim je obrazloženjem unio umjetninu u zemlju i što je s njom napravio.

"Nema tu nikakve frke. Radi se o tome da je Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije notom, putem veleposlanstva BiH u Moskvi, tu ikonu vratilo poklonodavcu. Znate tko je poklonodavac? To je Milorad Dodik, predsjedatelj Predsjedništva BiH. Nije poklonodavac ministrica vanjskih poslova BiH (Bisera Turković). I to je sva priča i točka. Nema tu ništa da se doda. Ja sam je već vratio u Dodikov ured i on će dalje dati u proceduru kako je i dogovoreno. Ja sam to samo preuzeo i dostavio. Ja više s tim nemam ništa", kazao za portal "Dnevnog avaza" Samardžija kojega je za veleposlanika postavio upravo Dodik.