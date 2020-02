Dodik: Zahtjevi HDZ BiH za izmjenama izbornog zakona moraju se uvažiti

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik podupire zahtjeve HDZ BiH za izmjenama izbornog zakona te zemlje jer smatra kako se ne smije ponoviti situacija u kojoj bi Bošnjaci Hrvatima birali predstavnike u tijelima vlasti, prenosi u utorak sarajevsko "Oslobođenje".

Dodao je rekao kako je to jedno od temeljnih pitanja koje valja riješiti u predstojećem razdoblju te je najavio kako će stoga njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) podržati bilo kakav izborni model u kojem će Hrvati moći birati svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti.

"Ne može se ignorirati pravo Hrvata da autentično biraju svoje političke predstavnike. Nije dobro da Bošnjaci biraju Hrvatima bilo koje tijelo vlasti. Kako može HDZ BiH bilo što vjerovati Stranci demokratske akcije (SDA) koja izabere Željka Komšića na poziciju hrvatskoga člana Predsjedništva BiH. On jest Hrvat, ali nije izborni politički predstavnik Hrvata, jer ga oni nisu izabrali nego Bošnjaci", kazao je Dodik u intervjuu ovom listu.

Ocijenio je i kako zbog "slučaja Komšić" trpe odnosi BiH s Hrvatskom.



"Poznato je da je smanjena razina komunikacije između BiH i Hrvatske, imajući u vidu njihovo nezadovoljstvo zbog izbora Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva. Oni su to smatrali podvalom Hrvatima i vidjela se tiha opstrukcija i mada su uvijek govorili kako žele sve najbolje BiH, nikada nije dolazilo do sastanaka", kazao je Dodik ističući kako su zbog toga do sada neriješena otvorena pitanja poput najave gradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.



Poruke o tome da podupire zahtjeve HDZ BiH Dodik je slao i ranije, kada su HDZ BiH i SDA otvorili pitanje izmjena izbornog zakonodavstva. Predstavnici te dvije stranke sada na stručnoj razini pokušavaju usuglasiti model izbornog zakona koji bi bio svima prihvatljiv, no još nema naznaka mogućeg kompromisa.

Najveća bošnjačka stranka prioritetnim smatra stvaranje uvjeta za provedbu lokalnih izbora u Mostaru u listopadu, dok HDZ BiH inzistira da to bude dio paketa kojim bi se uredio i način izbora zastupnika u domovima naroda parlamenta države i Federacije BiH, ali i članova Predsjedništva BiH.

Izmjena izbornog zakonodavstva jedna je od 14 zadaća koje je pred BiH postavila i Europska komisija kao preduvjete za odobravanje toj zemlji statusa kandidata za članstvo u Uniji.

Dodik smatra kako su pred BiH postavljeni teški uvjeti i kako bi ona morala "jače pritisnuti" da bi uskoro dobila kandidatrski status. Jedino tako, drži Dodik, moguće je oko svibnja, kada u Zagrebu bude održan summit EU-zapadni Balkan, stići Sjeverenu Makedoniju i Albaniju.

"Iz EU je izašla ozbiljna država Velika Britanija i tu je stanje konfuzno. Da sada članicama EU postavite uvjete koje ima BiH siguran sam kako njih najmanje 15 to ne bi moglo ispuniti. Mi dobivamo najrigoroznije uvjete", kazao je Dodik.