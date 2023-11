Dodik: Prije će bankrotirati Njemačka nego Republika Srpska

"Nema razloga da se mi danas zadržimo na Daytonskom sporazumu i napravimo istu grešku koju je Srbija uradila nakon raspada bivše Jugoslavije do kraja je braneći, a bila optužena da je razbija", izjavio je Dodik dodajući da je stoga najbolje rješenje "mirno razdruživanje" BiH. Tvrdi kako je protiv toga jedino "kolonijalna uprava" koju predvode SAD i Velika Britanija, no nada se kako bi američki predsjednički izbori naredne godine, kao i izbori za Europski parlament, to mogli promijeniti.