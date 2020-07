Dodik o odlasku Miloševića u Knin: Mislim da se to neće dogoditi

Srpski član BiH Predsjedništva Milorad Dodik usprotivio se odlasku potpredsjednika hrvatske Vlade, SDSS-ova Borisa Miloševića u Knin na obljetnicu Oluje kazavši da bi to bilo nekorektno prema Srbima i srpskim žrtvama iz proteklog rata i istodobno dalo legitimitet hrvatskoj operaciji.

"Ako bilo koji Srbin ode tamo u ime srpske zajednice, onda on tome daje legitimitet. To je neprihvatljivo i mislim da se to neće dogoditi", rekao je Dodik u izjavi za medije u petak.

Po njegovim riječima Oluja simbolizira progon, egzodus, etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj. Kritizirao je i predstavnike hrvatskih vlasti koji očekuju da se predstavnik Srba pojavi u Kninu na ceremoniji obilježavanja vojno-redarstvene operacije Oluje kojom su oslobođeni dijelovi Hrvatske pod okupacijom srpskih pobunjenika.