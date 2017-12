Dočekujete li Novu Godinu na otvorenom, pogledajte kakvo vas vrijeme čeka

U prvom dijelu dana bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, posebice u Dalmaciji gdje je moguća i grmljavina, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za petak

Najviša dnevna temperatura između 3 i 7, u gorju ponegdje malo niža, a na Jadranu od 8 do 12 stupnjeva Celzija.

U subotu će biti umjereno do pretežno oblačno, uz povremena sunčana razdoblja i uglavnom bez oborine.

Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadnjak, poslijepodne i jugo.

Najniža jutarnja temperatura uglavnom između -3 i -6, u gorju od -7 do -12, a na Jadranu od 1 do 4 °C. Najviša dnevna od 3 do 6, na Jadranu između 8 i 11 °C.

Za one koji Novu Godinu misle dočekati na otvorenom valja napomenuti da će temperatura u većini Hrvatske u novogodišnjoj noći biti iznad nula stupnjeva, na Jadranu (Pula, Rijeka, Pag) se očekuje kiša, dok bi u drugim dijelovima zemlje trebalo biti suho.

Očekivane temperature i padaline u hrvatskim gradovima za novogodišnju noć pogledajte u galeriji: