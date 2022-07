Dobronić tvrdi da je dvojicu šefova odjela smijenio u interesu Vrhovnog suda: Oni su u svojem ponašanju bili gotovo pa agresivni

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić pojasnio je da je dvojicu predsjednika odjela najvišeg suda smijenio u interesu suda te da su njihove smjene reakcija na ponašanje koje je bilo "ispod svake razine" sudaca Vrhovnog suda

Ocijenio je da su njihovi istupi bili ''ispod svake razine koja se očekuje od sudaca Vrhovnog suda'', ali i ''nekorektni s obzirom da se radi o ljudima u njegovom najužem timu''.

''Ne može se ono što sam vrlo jasno napisao i rekao doslovno izvrtati u nekom činjeničnom smislu'', kazao je.

Dobronić je, govoreći o radu sudaca u arbitražama i primanju naknada, rekao da je takvih sudaca na Vrhovnom sudu ''možda dva ili tri'', dodajući da su neki suci koji su u međuvremenu otišli u mirovinu u tom smislu zarađivali i više. Nadodao je da je stoga i bio sazvan okrugli stol kako odluke o tome ne bio donosio on, s obzirom da su moguća različita rješenja.

Predsjednik najvišeg suda je precizirao da što se tiče arbitraža postoji izbor u smislu potpune zabrane po uzoru na većinu zemalja u Europskoj uniji ili po uzoru na manjinu zemalja u EU koje to sucima dopuštaju, ali ne neograničeno, već uz prethodno dopuštenje. Upitan kojem je on rešenju skloniji, Dobronić je kazao da to nije bitno te da je upravo stoga sazvao okrugli stol kako bi o tome potaknuo raspravu.

''Nažalost, ova dvojica sudaca su raspravljali na način da su onemogućili raspravu o tome'', kazao je naglasivši kako bi svako rješenje bilo bolje od onog koje imamo sada te da je htio da se donese kompromisno rješenje.

Dobronić: Napravio sam ono što je u interesu suda

Dobronić je istaknuo i da nikada nije rekao da se zalaže za to da se sucima zabrani pisanje stručnih članaka te je dodao kako je nevjerojatno za suce Vrhovnog suda da izvrću smisao onoga što kazao.

Na novinarski upit o tvrdnjama suca Kosa da ga je protupravno smijenio, Dobronić je odgovorio kako s njime ne želi polemizirati na taj način te je prisnažio kako je on napravio ono što smatra da je u interesu suda.

''Ova dvojica sudaca se moraju ponašati kao svi drugi. Nisu u poziciji da imaju samo prava, već kao suci imaju i obveze. Suci koji se protive ovome ne žele prihvatiti ni minimum promjena koje predlažem'', rekao je.

Dobronić je naglasio da za smjenu nije trebao tražiti mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda, a dodao je kako ima puno pravo od svojih najužih suradnika tražiti njihovu lojalnost. ''Oni su u svojem ponašanju bili gotovo pa agresivni'', ustvrdio je ocijenivši da su se Mrčela i Kos sami isključili iz užeg vodstva najvišeg suda.

Upitan za raniji komentar suca Kosa da predsjednik Vrhovnog suda prima 10.000 eura kao predsjednik Državnog izbornog povjerenstva (DIP), Dobronić je ustvrdio da je na toj funkciji po sili zakona i kako tu naknadu primao u sklopu imenovanja na tu funkciju.

''Radi se o naknadi od šest ili sedam tisuća kuna mjesečno. Ja bih taj posao radio i da ne dobivam naknadu, potpuno mi je svejedno. Niti sam ja to birao, niti sam oduševljen, niti sam odbio, to je dio moje funkcije'', kazao je ocijenivši da povlačenje takve usporedbe govori za sebe.

Na pitanje predstavljaju li ove smjene zapreku za daljnji normalni rad suda, Dobronić je odgovorio kako ne predstavljaju jer u suprotnom do toga ne bi došlo.