Do uputnica i recepata opet se može elektronski

Kako su prošli tjedan poručili iz HZZO-a od petka do ponedjeljka sustav CEZIH je bio nedostupan te su za to vrijeme korisnici prešli na način rada u izvanrednim okolnostima. To znači da su se recepti i uputnice izdavali na papiru i tako se osiguralo kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite osiguranicima.