Divlje svinje viđene u Zadru: 'Nisu to krokodili došli, kakva je panika nastala'

Divlje svinje uočio je zadarski biciklist koji se noću spuštao prema Boriku. To je bilo dovoljno da se u gradu upali alarm. Još rano ujutro okupilo se osamdesetak članova Lovačkog društva Diana. Kako nalažu pravila, najprije su dezinficirali automobile radi prevencije afričke svinjske kuge, a potom su uslijedile upute i raspored na terenu. U pomoć su stigli i lovci iz Imotskog, koji su prema Zadru krenuli već u četiri ujutro, javlja HRT.

'Došli smo ovdje u Zadar kako bismo pomogli našim kolegama lovcima istjerati divlje svinje iz grada da ne prave štetu', rekao je Ivan Strinić iz Lovačke udruge Ričine Proložac. No, o kakvim je svinjama zapravo riječ?

'Radi se o dva mala nazimeta koja su ostala bez majke, koju je prije mjesec dana, izgleda, pregazio kamion na cesti. Oni su preplašeni i bježe ovdje jer se ne znaju vratiti u lovište', rekao je Zoran Krizman, član Lovačkog društva Diana.