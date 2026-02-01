Divlje svinje viđene u Zadru: 'Nisu to krokodili došli, kakva je panika nastala'

Prije nekoliko dana u Zadru su tijekom noći snimljene divlje svinje. Nikomu od stanovnika iz dijelova grada gdje su primijećene nije, naravno, bilo svejedno hoće li ih sresti. Zbog toga su i zadarski lovci organizirali hajku kako bi pročešljali rubna područja.
Divlje svinje uočio je zadarski biciklist koji se noću spuštao prema Boriku. To je bilo dovoljno da se u gradu upali alarm. Još rano ujutro okupilo se osamdesetak članova Lovačkog društva Diana. Kako nalažu pravila, najprije su dezinficirali automobile radi prevencije afričke svinjske kuge, a potom su uslijedile upute i raspored na terenu. U pomoć su stigli i lovci iz Imotskog, koji su prema Zadru krenuli već u četiri ujutro, javlja HRT.
'Došli smo ovdje u Zadar kako bismo pomogli našim kolegama lovcima istjerati divlje svinje iz grada da ne prave štetu', rekao je Ivan Strinić iz Lovačke udruge Ričine Proložac. No, o kakvim je svinjama zapravo riječ?
'Radi se o dva mala nazimeta koja su ostala bez majke, koju je prije mjesec dana, izgleda, pregazio kamion na cesti. Oni su preplašeni i bježe ovdje jer se ne znaju vratiti u lovište', rekao je Zoran Krizman, član Lovačkog društva Diana.
Kreće intenzivno uklanjanje divljih svinja
Ističe i da nema razloga za paniku. 'Nemaju se ljudi razloga bojati. Nisu to krokodili došli u Zadar, kakva je panika nastala', poručio je.
Na problem se osvrnuo i predsjednik Lovačkog saveza Zadarske županije Damir Perić.
'Moramo reći da mi njima uzimamo stanište, a ne oni nama', rekao je, dodajući da se grad širi tolikom brzinom da su i životinje zbunjene.
Lovci su pretražili područja na kojima su svinje viđene, ali bez rezultata. 'Ovaj dio koji smo prošli, gdje su viđene svinje i gdje je teren problematičan, očito je da tu nisu', rekao je Ervin Mrkić Pestić, predsjednik Lovačkog društva Diana.