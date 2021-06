Dino Kozlevac: Nimalo nas ne raduje da smo u najavi otvaranja 1. srpnja. Mnogi to shvaćaju kao staro normalno, no brzo bismo mogli doći u problem

Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac komentirao je za N1 aktualnu epidemiološku situaciju u toj županiji, ali i objasnio kako je Istra na dan kad je pozitivan nalaz dobio reprezentativac Ivan Perišić, koji boravi u kampu u Rovinju, objavila da nema novih slučajeva zaraze

Stanje u županiji već je nekoliko tjedana povoljno, ali i dalje se pomno prati što se događa u susjedstvu, istaknuo je Kozlevac: 'Naši epidmiolozi prate situaciju. Mi smo vrlo osjetljivi na to što se događa i znamo da nećemo biti imuni na širenje virusa u našem okruženju. Nimalo nas ne raduje da smo u najavi otvaranja 1. srpnja, a od tada imamo pojedine olakšane mjere, samim time je zeleno svjetlo, vidimo da mnogi to shvaćaju kao staro normalno, međutim, situacija nije takva i bojimo se da bismo s onim što se događa okolo, vrlo brzo mogli doći u problem'.

'Procijepljenost nije onakva kakva smo očekivali da će biti, više od 50 posto građana Istarske županije nije cijepljeno, tako da pratimo situaciju i da ne bismo naprasno prekinuli sezonu pozivam sve da se pokušaju suzdržati od velikih evenata, fešti i svega što se događa kod nas i po čemu smo poznati, jer bio bi cilj da osiguramo dolazak turista, a da evente pokušamo odgoditi da si ne bismo ugrozili sezonu. Ono u čemu nismo zadovoljni, da se Hrvatska gleda kao četiri statističke regije, a mi apeliramo da se Hrvatska tretira po županijama. Ja očekujem da će to biti napravljeno, mehanizmi postoje. Spremni smo za bilo koju moguću situaciju da ju spremni dočekamo, ali ne bismo htjeli da moramo uvoditi dodatne mjere', rekao je Kozlevac za N1.

'Nogometaši imaju svoja pravila'

Objasnio je i kako je Istra na dan kad je pozitivan nalaz dobio reprezentativac Ivan Perišić, koji boravi u kampu u Rovinju, objavila da nema novih slučajeva zaraze. Kozlevac je rekao da se u pozitivne nalaze za Istarsku županiju pribrajaju samo osobe koje imaju prebivalište u županiji, a ostali, koji su u Istri dobili pozitivan test, pribrajaju se županijama u kojima imaju prebivalište.

'S obzirom na to da za Perišića neslužbeno znam da je nalaz obradio laboratorij u Zagrebu, a prebivalište mu nije na području naše županije, nije mogao biti pribrojan', rekao je Kozlevac, dodavši da je Rovinj samo domaćin nogometnoj reprezentaciji, ali da oni imaju svoja pravila, kao i da moraju poštovati pravila koja je propisala Uefa. Isto vrijedi i za određenu mjeru izolacije za Perišića. Ona, naime, nije nadležnost Stožera Istarske županije, nego reprezentacije i sustava koji o tome vodi računa.

Govoreći o covid-potvrdama, Kozlevac je rekao da se one upotrebljavaju već 10-15 dana, i to posebno na svadbama, gdje je dopušteno 120 ljudi.

'Koliko imamo saznanja, to je funkcioniralo besprijekorno, ljudi su odradili što imaju za odraditi i zasad nije bilo problema. Od 1. srpnja počinje mogućnost upotrebe covid-potvrda i za ostale javne događaje. Organizator odlučuje hoće li raditi po varijanti A, koja je kao i dosad, po važećim mjerama. Varijanta B je da upotrebljava covid-potvrdu, ali mora je najaviti i mora osigurati uvjete da 'hermetički' zatvori prostor i kontrolira potvrde. To znači da nitko, ni posjetitelj, ni izvođač ni osoblje ne može biti tamo bez covid-potvrde. Sedam dana prije treba se najaviti, a tri dana prije održavanja treba se najaviti državnom tijelu na 112 sa svim papirima i to je podložno kontroli. Ako organizator osigura da mu ne uđe nitko tko nije siguran, to je onda sigurniji događaj', rekao je Kozlevac.

Noćni klubovi na otvorenom

'Veliki broj evenata se organizira, nemoguće je tu sve kontrolirati i bojimo se da se tu može povećati vjerojatnost dolaska virusa i širenja u domaćoj populaciji', upozorio je.

Govorio je i o noćnim klubovima.

'Rizik je prisutan, svjesni smo situacije, osjećamo s jedne strane obavezu, moramo sačuvati zdravlje građana, ali i psihološki teret šteta koje ljudi trpe koje su izazvane mnogim obiteljima, vlasnicima, upravljačima prostora. Zasad je omogućen rad klubova na otvorenom prostoru, uz covid-potvrde. Mogu raditi s covid-potvrdama. Jedan dio će tu mogućnost koristiti, a drugo ćemo vidjeti', rekao je Kozlevac.