Đikić o koronavirusu: Brojke nas ne pokazuju u dobrom svjetlu u Europi

U Vukovaru je u četvrtak glavna tema bila korona. Pod svim epidemiološkim mjerama, u dvorištu muzeja organizirana je manifestacija 'Znanost za mlade u Vukovaru' na kojoj sudjeluju brojni stručnjaci, među kojima je i Ivan Đikić. Stanje s epidemijom u Hrvatskoj Đikić je komentirao za Dnevnik Nove TV

Ugledni znanstvenik Ivan Đikić za Dnevnik Nove TV rekao je da je pozitivno to što turisti i dalje dolaze u Hrvatsku. Napominje da ipak treba biti na oprezu. Ovi povećani brojevi zaraženih, ali i umrlih, ne pokazuju nas u dobrom svjetlu u Europi, kazao je.

Na pitanje je li dobra ideja smanjivati broj dana u samoizolaciji, Đikić kaže da to ovisi od zemlje do zemlje. 'U Hrvatskoj to u jednoj županiji može biti dobro, a u drugoj ne. Moramo biti oprezniji i kritičniji', kaže.

Dodao je da je cijeli svijet blizu cjepiva.

'mate osam cjepiva koja napreduju u kliničkim istraživanjima, pa i ovo rusko. To je dobro. Impresivni su podaci o stvaranju antitijela kod pacijenata', rekao je znanstvenik.