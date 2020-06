Đikić o drugom valu koronavirusa i nekontroliranom ulasku turista u Hrvatsku: 'Moramo biti oprezniji'

Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić rekao da je dvoznamenkast broj novih slučajeva zaraze u Hrvatskoj znak da je virus i dalje oko nas i da se ponaša identično. 'Znamo da se nije značajno promijenio, nije postao maligniji, ali nije postao ni benigniji. Moramo ostati oprezni, znamo kako se boriti protiv virusa: Izbjegavanje kontakata, velikih grupa ljudi i vratit ćemo se na kontroliranu situaciju koju smo imali prije nekoliko tjedana. Ukoliko to ne budemo radili, pojavit će se lokalna nekontrolirana pojava širenja virusa, a znamo kako je to završilo', rekao je Đikić

Stručnjaci u Hrvatskoj itekako su ozbiljni i pripremljeni te javnosti šalju dobre poruke, istaknuo je. 'Pametno je ne plašiti ljude zatvaranjem gospodarstva i ostalih karantenskih mjera jer tada stvarno nismo ništa znali o virusu. Sad kad znamo više, mjere mogu biti prilagođene situaciji, imamo dobre lijekove, sve su to pozitivne vijesti i u tome možemo poslati poruku povjerenja građanima, ali trebamo i njihovu odgovornost', rekao je Đikić za N1.

Dopuštanje potpuno nekontroliranog ulaska turista u zemlju smatra preagresivnim promoviranjem turizma, što može dovesti do opasnosti, poručivši da tu moramo biti oprezniji.

'Što se cjepiva tiče, najveća očekivanja su stvaranje kvalitetnog, a neštetnog cjepiva. Nepotrebno je požurivanje, nepotrebni su medijski navodi da će to biti najesen, to je gotovo stopostotno nemoguće, struka treba svoje vrijeme. Izjave da ćemo od devetog mjeseca imati cjepivo dosta su medijski eksponirane, ali stručno nepotkrijepljene', rekao je Đikić, dodavši da je optimistična mogućnost da bismo početkom iduće godine, od trećega do šestog mjeseca, mogli očekivati potencijalno neštetno cjepivo.